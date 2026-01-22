Грузия в 2025 году продала движимое госимущество на 12 млн лари

22.01.2026 23:12





В 2025 году общая стоимость движимого имущества, проданного государством Грузии, составила 12 047 986 лари. Эту информацию обнародовало Национальное агентство по государственного имущества.



По данным агентства, наряду с приватизацией государственной недвижимости, оно активно осуществляет продажу движимого имущества с аукциона.



По данным агентства, к наиболее востребованным категориям относятся транспортные средства, ювелирные изделия, строительное оборудование, различные виды инструментов и материалов, а также компьютерная и офисная техника.





