Грузия в 2025 году продала движимое госимущество на 12 млн лари


22.01.2026   23:12


В 2025 году общая стоимость движимого имущества, проданного государством Грузии, составила 12 047 986 лари. Эту информацию обнародовало Национальное агентство по государственного имущества.

По данным агентства, наряду с приватизацией государственной недвижимости, оно активно осуществляет продажу движимого имущества с аукциона.

По данным агентства, к наиболее востребованным категориям относятся транспортные средства, ювелирные изделия, строительное оборудование, различные виды инструментов и материалов, а также компьютерная и офисная техника.


