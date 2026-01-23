НАП Грузии оштрафовало импортера Picot - причины

Национальное агентство по продовольствию оштрафовало импортера Picot. Причиной стало уклонение от обязательного письменного уведомления агентства об отзыве продуктов питания и принятых мерах.



В частности, согласно Национальному агентству по продовольствию, французский производитель Lactalis Nutrition Santé (LNS) в связи с потенциальным риском обнаружения токсина цереулида в нескольких партиях детских молочных продуктов Picot решил отозвать определенные партии из различных стран, включая Грузию, несмотря на то, что ни в одной стране не было зарегистрировано случаев побочных эффектов в результате потребления этого продукта.



В Грузии импортером Picot является компания «Uno Group», которая была обязана уведомить об этом НАП в письменной форме.



«На основании полученной информации инспекторы Тбилисского управления Агентства по безопасности пищевых продуктов провели проверку импортера «Uno Group».



Предприятие было оштрафовано за непредставление Агентству обязательного письменного уведомления об отзыве продуктов питания и принятых мерах.



Были определены конкретные партии, подлежащие изъятию с рынка: Picot 1 400G – 8000003312; Picot 1 800G -8000003297; Picot 2 800G -8000003280. Изъятие с рынка осуществляется предпринимателем в интенсивном темпе под надзором Агентства.



Национальное агентство по продовольствию призывает потребителей, которые уже приобрели продукты из указанных партий, не употреблять их.



Отзыв касается только продуктов из указанных партий. Отзыв не распространяется на другие партии или другие продукты детского питания, продаваемые под брендом Picot», — сообщает НАП.





