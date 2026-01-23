Нацбанк Грузии оштрафовал 6 обменных пунктов на 17 тыс. лари

22 января Национальный банк Грузии оштрафовал 6 операторов обмена валюты на общую сумму 17 000 лари.



Штрафы были наложены на следующих лиц:



ООО «Salut» — 3000 лари;

Индивидуальный предприниматель Мая Авсаджанишвили — 2000 лари;

Индивидуальный предприниматель Ресан Нагервадзе — 3000 лари;

ООО «Mike 022» — 3000 лари;

Индивидуальный предприниматель Марине Тумасян — 2000 лари;

Индивидуальный предприниматель Джимшер Мсхаладзе — 3000 лари.

Основные причины наложения штрафов следующие:



Нарушение ответственным лицом правил регистрации, хранения и представления информации о сделке (операции) в службу финансового мониторинга.



Срок оплаты: 30 календарных дней с момента уведомления о решении.



Отчетность: в течение 2 рабочих дней после оплаты организация обязана загрузить подтверждение оплаты на портал NBFI.



Санкция за невыполнение: если уведомление не будет загружено на портал, штраф не будет считаться уплаченным и будут приняты меры по его принудительному взысканию.



Обжалование: апелляция может быть подана в Тбилисский городской суд в течение 1 месяца.



Напомним, правительство Грузии утвердило правила надзора в области AML/CFT 27 июня 2018 года. Согласно пояснительной записке, портал должен осуществлять мониторинг риска отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с соответствующим распоряжением президента Национального банка. Отчеты, предусмотренные Правилами представления отчетов и предоставления информации.





