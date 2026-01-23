|
Нацбанк Грузии оштрафовал 6 обменных пунктов на 17 тыс. лари
23.01.2026 20:21
22 января Национальный банк Грузии оштрафовал 6 операторов обмена валюты на общую сумму 17 000 лари.
Штрафы были наложены на следующих лиц:
ООО «Salut» — 3000 лари;
Индивидуальный предприниматель Мая Авсаджанишвили — 2000 лари;
Индивидуальный предприниматель Ресан Нагервадзе — 3000 лари;
ООО «Mike 022» — 3000 лари;
Индивидуальный предприниматель Марине Тумасян — 2000 лари;
Индивидуальный предприниматель Джимшер Мсхаладзе — 3000 лари.
Основные причины наложения штрафов следующие:
Нарушение ответственным лицом правил регистрации, хранения и представления информации о сделке (операции) в службу финансового мониторинга.
Срок оплаты: 30 календарных дней с момента уведомления о решении.
Отчетность: в течение 2 рабочих дней после оплаты организация обязана загрузить подтверждение оплаты на портал NBFI.
Санкция за невыполнение: если уведомление не будет загружено на портал, штраф не будет считаться уплаченным и будут приняты меры по его принудительному взысканию.
Обжалование: апелляция может быть подана в Тбилисский городской суд в течение 1 месяца.
Напомним, правительство Грузии утвердило правила надзора в области AML/CFT 27 июня 2018 года. Согласно пояснительной записке, портал должен осуществлять мониторинг риска отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с соответствующим распоряжением президента Национального банка. Отчеты, предусмотренные Правилами представления отчетов и предоставления информации.
