Министр инфраструктуры Грузии обсудил с АБР ключевые проекты дорожной инфраструктуры
23.01.2026 20:33
Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохдзе встретился с директором постаянного представительства Азиатского банка развития в Грузии Лесли Беарман Лам, директорами банковского сектора Грузии, с ведущими специалистами в области транспорта и руководителями проектов.
На встрече в министерстве также присутствовали заместитель министра инфраструктуры Мзия Гиоргобиани, председатель Департамента автомобильных дорог Грузии Леван Дарахвелидзе и его заместители.
По информации Министерства инфраструктуры, на встрече обсуждались как текущие, так и будущие проекты по развитию дорожной инфраструктуры страны, поддерживаемые Азиатским банком развития, в том числе: строительство двух участков Тбилисской объездной дороги, двух дополнительных полос для Кобулетской объездной дороги и дороги к порту Анаклия.
Также были затронуты вопросы институционального укрепления Департамента автомобильных дорог, улучшения контроля качества проектов и внедрения новых инновационных методов обслуживания автомагистралей.
Участники встречи отметили важность успешного, многолетнего сотрудничества между Грузией и Азиатским банком развития. Стороны вновь подтвердили свою готовность укреплять партнерство в целях эффективной реализации совместных инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.
