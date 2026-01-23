Министр экономики обсудила с представителем АБР обсудили инфраструктурные проекты

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривишвили и генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Леа Гутьеррес на встрече, состоявшейся в Министерстве экономики, обсудили важные инфраструктурные проекты, имеющие значение для развития транспортной отрасли страны.



Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.



По данным ведомства, во встрече также приняли участие директор постоянного представительства Грузии Лесли Беарман Лами, директора банковского сектора, ведущие специалисты в области транспорта и проектные офицеры.



Наряду с Мариам Квривишвили, в обсуждении участвовали заместитель министра Тамар Иоселиани и генеральный директор «Грузинской железной дороги» Лаша Абашидзе.



Как сообщает Министерство экономики, Мариам Квривишвили представила представителям АБР видение правительства в рамках транспортной стратегии Грузии в отношении проектов, которые играют ключевую роль в обеспечении экономического роста в ближайшие годы и укреплении региональной связанности.



«На встрече особый акцент был сделан на проекте нового Тбилисского международного аэропорта. Было отмечено, что объявленный Азиатским банком развития тендер на разработку технико-экономического обоснования строительства нового международного аэропорта в Вазиани вызвал особенно высокий интерес, и в настоящее время продолжается процесс отбора консалтинговой компании. Участники встречи также обсудили планы по модернизации »Грузинской железной дороги» и обновлению подвижного состава. Речь идёт о приобретении 50 новых локомотивов, что существенно повысит эффективность эксплуатации, надёжность и пропускную способность, а также будет способствовать росту грузоперевозок. По заявлению грузинской стороны, железная дорога, являющаяся хребтом транспортной системы Грузии, должна сыграть центральную роль в трансформации страны в региональный транспортно-логистический центр, что также предполагает усиление роли Грузии как одной из ключевых транзитных стран Среднего коридора. На встрече было отмечено, что на фоне стабильного роста грузопотоков между Европой и Азией Средний коридор превращается в один из основных торговых маршрутов, и Грузия предпринимает решающие шаги для его развития, в том числе посредством таких крупных инфраструктурных проектов, как порт Анаклия. Мариам Квривишвили предоставила представителям Азиатского банка развития подробную информацию о ходе реализации проекта, включая ключевые вопросы строительства морской инфраструктуры, подъездных дорог к порту и железнодорожного сообщения», — говорится в информации Министерства экономики и устойчивого развития.





