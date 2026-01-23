Количество белорусских туристов в Грузии выросло на 7%

В 2025 году Грузию посетили более 150 тыс. белорусских граждан. Об этом со ссылкой на Национальную администрацию туризма страны сообщили в РСТО. При этом в Грузии заявили, что прошлый год стал для нее рекордным по числу туристических визитов.



В 2024 году количество белорусов, посетивших Грузию, составляло чуть более 140,5 тыс. В 2025-м эта цифра выросла почти на 9,8 тыс., или на 7%, рассказали в грузинском туристическом ведомстве.



По количеству туристов в Грузии в прошлом году Беларусь вошла в топ-7, уступив только России, Турции, Армении, Израилю, Азербайджану и Казахстану. В первую десятку также вошли Индия, Украина и Китай.



В целом количество иностранцев, въезжавших в Грузию в 2025 году, выросло на 8,4% — до рекордных 5,5 млн. Больше всего за год увеличилось число туристов из Испании — на 48,6%, Италии — на 39,4%, Великобритании — на 39,1%, Греции — на 28,2% и Франции — на 17,4%.



Ранее OL писал, что с 1 января 2026 года в Грузии изменились правила въезда. Теперь все иностранцы, включая белорусов, при въезде в страну должны предъявить действующую медицинскую страховку или полис страхования от несчастных случаев.





