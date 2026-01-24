|
Экспорт грузинской агропродукции в 2025 году превысил $1,8 млрд
24.01.2026 19:10
Стоимость экспорта грузинской агропродукции в 2025 году превысила 1,8 млрд долларов, что на 9,9% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает Минсельхоз Грузии.
По данным ведомства, наибольший рост отмечен на европейских рынках: экспорт в страны ЕС увеличился на 36%, достигнув 244,6 млн долларов, главным образом за счет увеличения поставок фундука, стоимость которых составила 137,5 млн долларов (+55,4 млн долларов год к году). Также вырос экспорт фруктовых и овощных соков, минеральной и питьевой воды, а также вина.
Министерство отмечает, что значительный рост поставок зафиксирован в Россию, Азербайджан, Италию, Казахстан, Узбекистан, Испанию и Туркменистан.
Как отмечает агентство bm.ge, по данным «Сакстата», среди десяти крупнейших экспортных рынков Грузии (без учета реэкспорта) значатся только две страны ЕС: Швейцария и Италия. Их доли в общем объеме чуть более 3%, в 2025 году туда отправили грузинских продуктов на 106,2 млн долларов и 103,8 млн долларов.
Главными импортерами стали Россия (700,7 млн долларов, доля 20,8%), Китай (301,9 млн долларов) и Турция (298,8 млн долларов). В топ-10 также входят Болгария (235,1 млн долларов), Армения (197,2 млн долларов), Азербайджан (177,9 млн долларов), США (106,3 млн долларов) и Казахстан (91,5 млн долларов).
В структуре внутреннего экспорта «Сакстат» не выделяет агропродовольственную группу отдельно, однако пять из десяти ее позиций – это агропродукция: натуральные вина (266,5 млн долларов), крепкие спиртные напитки (236,8 млн долларов), минеральные воды (173,1 млн долларов), орехи (169,4 млн долларов), газированные сладкие (165,5 млн долларов).
