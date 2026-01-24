Рынок недвижимости Батуми превысил отметку в 1 миллиард - Colliers Georgia

Рынок недвижимости Батуми превысил отметку в 1 миллиард - об этом говорится в обновлённом отчёте Colliers Georgia. Согласно документу, объём сделок с недвижимостью в Батуми вырос на 17%, тогда как в 2023-2024 годах наблюдалась тенденция к снижению.



Коммерческий директор Elt Building Валер Гургенидзе отметил, что доля иностранных покупателей в продажах по-прежнему остаётся высокой, однако активизировались и новые рынки, которые ранее не проявляли заметного интереса. В частности, выросла активность со стороны азиатских стран - Китая и Казахстана, что во многом связано с развитием туризма.



На фоне роста спроса в 2025 году увеличились и цены на недвижимость в Батуми. Средневзвешенная цена в столице Аджарии достигла 1 252 долларов за квадратный метр, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 1 040 долларов. Говоря об ожиданиях на ближайший период, Валер Гургенидзе не исключает дальнейшего роста цен, однако подчёркивает, что резкого подорожания рынок не ожидает.



«Израиль сохраняет стабильную долю в продажах. Что касается активизации азиатского направления, это новые рынки, которые ранее практически не были представлены. В нашем случае не было снижения интереса со стороны Европы, а также Северной и Южной Америки - наоборот, наблюдается рост. Просто Центральная Азия и Юго-Восточная Азия, ранее занимавшие небольшую долю, значительно усилили свои позиции. В первую очередь это связано с туризмом. За последний год особенно активизировались Казахстан, Узбекистан, а также индийский и китайский рынки, которые ранее были гораздо менее доступными.



Мы стараемся максимально оптимизировать расходы, чтобы цены не росли нездоровыми темпами. Однако полностью остановить рост невозможно - это естественный процесс. Дорожают услуги, работа с поставщиками и рабочая сила. Тем не менее, радикального роста цен мы не ожидаем как минимум в течение года. О снижении говорить не приходится, но рост, на мой взгляд, будет умеренным и логичным», - подчеркнул Валер.





