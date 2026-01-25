|
Национальная администрация туризма Грузии провела в США встречи для грузинского частного сектора
25.01.2026 12:52
В Нью-Йорке состоялась презентация для более чем 50 американских туристических компаний, организованная Национальной администрацией туризма Грузии.
К участникам мероприятия обратились глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе и генеральный консул Грузии в Нью-Йорке Майя Бартая.
В рамках форума грузинские туроператоры и представители гостиничного бизнеса встретились с американскими коллегами.
На встрече, организованной в формате B2B, грузинские компании получили возможность напрямую установить контакты с потенциальными партнерами и обсудить планы будущего сотрудничества, подготовку совместных туристических пакетов и предоставление услуг в Грузии.
Цель мероприятия – поддержка грузинского туристического сектора и повышение популярности Грузии на американском рынке.
