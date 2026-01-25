Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Национальная администрация туризма Грузии провела в США встречи для грузинского частного сектора


25.01.2026   12:52


В Нью-Йорке состоялась презентация для более чем 50 американских туристических компаний, организованная Национальной администрацией туризма Грузии.

К участникам мероприятия обратились глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе и генеральный консул Грузии в Нью-Йорке Майя Бартая.

В рамках форума грузинские туроператоры и представители гостиничного бизнеса встретились с американскими коллегами.
На встрече, организованной в формате B2B, грузинские компании получили возможность напрямую установить контакты с потенциальными партнерами и обсудить планы будущего сотрудничества, подготовку совместных туристических пакетов и предоставление услуг в Грузии.

Цель мероприятия – поддержка грузинского туристического сектора и повышение популярности Грузии на американском рынке.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна