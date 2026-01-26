Компания «Nikora» объявила вакансию на должность «специалиста по связям с правоохранительными органами»

26.01.2026 00:03





На фоне кампании «Грузинской мечты» по борьбе с высокими ценами и визитов сотрудников Службы госбезопасности, Антикоррупционного бюро и Следственной службы Минифина в дистрибьюторские и торговые компании, сеть супермаркетов Nikora начала поиск специалиста по связям с правоохранительными органами.



Бывший президент Нацбанка Грузии Роман Гоциридзе пишет, что отозвался на вакансию и комментирует:



«Nikora» объявила конкурс.



Ищет специалиста по связям с силовыми структурами. Трагикомичный случай.

Все равно ничего страшного, пока еще не совсем трагично, но скоро этот день настанет для бизнеса.

Поэтому советую всем немного заглянуть вперёд и задуматься о поиске таких специалистов, которые способны работать с вопросами вредительства, саботажа, подрывной деятельности и международного шпионажа на предприятиях.



Раз уж «Nikora» начала это дело, предлагаю свою кандидатуру: досконально изучил вопросы репрессий в отношении бизнеса и граждан в Советском Союзе и других подобных странах, знаком с архивными печатными и визуальными материалами.



К моему удивлению, почему-то сейчас захотелось посмотреть документальный фильм украинского крутого режиссера Сергея Лозницы о репрессиях 1937 года.



За организацию диверсий и шпионаж в пользу иностранного государства (которое сегодня называют deep state) уничтожили советскую индустриальную элиту. Очень длинный фильм, построенный только на старых советских архивных материалах.

Советую посмотреть всем предпринимателям.



На одно нужно обратить внимание - чем строже будет наказание, тем больше будет восторгаться народ.



Ниже я отправляю «Nikora» приложение к их опубликованному объявлению в заполненном виде. Отдельно обсудим вопрос зарплаты.



По данным 2024 года, оборот предприятий и торговой сети “Nikora” составил 1,45 млрд лари. В 2023 году прибыль составила 62 млн лари, в 2024 году - 33 млн. Так как прибыль колеблется, я не прошу фиксированную зарплату, пусть будет процент от прибыли.



p.s. К Nikora претензий не имею. Здесь речь идёт о советских вредителях, все поймут".





