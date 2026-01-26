|
Грузия была представлена на крупнейшей туристической выставке в США
26.01.2026 14:32
Национальная администрация туризма Грузии совместно с представителями частного сектора приняла участие в одной из крупнейших туристических выставок США – New York Travel & Adventure Show.
В рамках выставки посетители и иностранные туроператоры на грузинском стенде смогли познакомиться с туристическим потенциалом страны, а также получить подробную информацию о туристических продуктах и курортах Грузии.
Выставку New York Travel & Adventure Show посетили более 23 тысяч человек.