Грузия была представлена на крупнейшей туристической выставке в США

26.01.2026 14:32





Национальная администрация туризма Грузии совместно с представителями частного сектора приняла участие в одной из крупнейших туристических выставок США – New York Travel & Adventure Show.



В рамках выставки посетители и иностранные туроператоры на грузинском стенде смогли познакомиться с туристическим потенциалом страны, а также получить подробную информацию о туристических продуктах и курортах Грузии.



Выставку New York Travel & Adventure Show посетили более 23 тысяч человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





