Грузия была представлена на крупнейшей туристической выставке в США


26.01.2026   14:32


Национальная администрация туризма Грузии совместно с представителями частного сектора приняла участие в одной из крупнейших туристических выставок США – New York Travel & Adventure Show.

В рамках выставки посетители и иностранные туроператоры на грузинском стенде смогли познакомиться с туристическим потенциалом страны, а также получить подробную информацию о туристических продуктах и курортах Грузии.

Выставку New York Travel & Adventure Show посетили более 23 тысяч человек.


