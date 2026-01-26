Демонтаж «труб» в парке Рике начнется в ближайшее время

Одни из самых известных зданий столицы вскоре исчезнут с городских улиц. Служба архитектуры мэрии Тбилиси выдала промежуточное разрешение на их демонтаж, сообщает издание Commersant.



Когда именно начнутся работы, пока не известно, но почти наверняка это произойдет в ближайшее время. На их месте построят гостиницу.



«Трубы» построили в 2011–2013 годах, но так и не ввели в эксплуатацию. В 2022 году их продали на аукционе с седьмой попытки, цена при этом снизилась с первоначальных 95 миллионов лари до 10 миллионов.



В январе прошлого года у «труб» в Рике погиб подросток. Он упал в яму с мусором и водой. В мэрии тогда заявили, что подросток погиб на частной территории.



В начале мая у «труб» в очередной раз сменился владелец. Купивший здание в 2022 году российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели объяснил продажу нестабильным инвестиционным климатом. Сооружение приобрела компания Rike Dom, созданная в конце апреля.





