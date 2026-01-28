Покупатели сэкономили 2,26 млн лари: итоги 2025 года на энергобирже Грузии

28.01.2026 19:40





Согласно отчету биржи за 2025 год, в 2025 году на энергетической бирже Грузии было продано 129 753,8 МВтч электроэнергии.



Средневзвешенная цена электроэнергии, торгуемой на бирже за последний год, составила 131,4 лари/МВтч, или 13,14 тетри/кВтч. В отчете указано, что в каждом месяце балансирующая цена на электроэнергию превышала среднюю цену биржи.



В результате покупатели сэкономили в 2025 году почти 2 265 000 лари, что в 5,5 раза превышает экономию в 400 000 лари в 2024 году.



В отчете указано, что объем электроэнергии, торгуемой на бирже, составил 17 493,9 МВтч по сравнению с электроэнергией, торгуемой в 2024 году. МВтч почти в 7,5 раза выше. Однако стоит отметить, что в четвертом квартале 2025 года на бирже не было совершено ни одной сделки.



По состоянию на 2025 год на энергетической бирже было зарегистрировано в общей сложности 25 участников.



Для справки: в соответствии с предыдущей отсрочкой энергетическая биржа должна была работать по переходной модели до 1 июля 2025 года, но правительство отложило реформу до 2027 года. В рамках переходной модели торги на бирже проходят по часовым продуктам, а расчетный период для балансирующей электроэнергии составляет месяц. В рамках полностью функционирующей модели торговля на рынках «на сутки вперед» и «внутрисуточных» будет осуществляться с почасовыми продуктами, а также будет введен рынок балансирующих и вспомогательных услуг.





