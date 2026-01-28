НБГ оштрафовал 7 обменных пунктов валюты на общую сумму в 92 000 лари

28.01.2026 19:44





Национальный банк Грузии оштрафовал 7 обменных пунктов на общую сумму в 92 000 лари.



Причины наложения штрафа следующие:



Отсутствие или ненадлежащее функционирование системы внутреннего контроля и мониторинга в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма - Внутренняя документация содержала существенные недостатки и не соответствовала требованиям, установленным законодательством и руководящими принципами Национального банка.



Неисправность программного обеспечения (электронных) систем, в результате чего было невозможно выявить:

подозрительные, необычные или фрагментированные транзакции;



Отсутствие щательной проверки клиентов (физических и юридических лиц) по спискам санкционированных и политически значимых лиц.



Отсутствие внутренних процедур, необходимых для выполнения обязательств по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.



Непредставление первоначальной регистрационной формы в Службу финансового мониторинга в установленные сроки, что является нарушением правил получения и передачи информации.



Предоставление неверной информации в отчетах о надзоре за рисками, представленных в Национальный банк, в том числе в повторных случаях.

Список оштрафованных организаций выглядит следующим образом:



ООО «Рамази» — 6000 лари;



Индивидуальный предприниматель «Димитри Курчикашвили» — 13 000 лари;



И.П. «Гоча Болквадзе» — 13 000 лари;



И.П. «Леван Мехришвили» — 13 000 лари;



И.П. «Нино Морбедадзе» — 15 000 лари;



И.П. Гурам Гвасвиани — 16 000 лари;



ООО «Ликуна» — 16 000 лари.





27 июня 2018 года правительство Грузии утвердило правила о надзоре в области AML/CFT. Согласно пояснительной записке, портал будет осуществлять мониторинг риска отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с соответствующим распоряжением президента Национального банка. Отчеты, предусмотренные Правилами представления отчетов и предоставления информации.





