|
|
|
НБГ оштрафовал 7 обменных пунктов валюты на общую сумму в 92 000 лари
28.01.2026 19:44
Национальный банк Грузии оштрафовал 7 обменных пунктов на общую сумму в 92 000 лари.
Причины наложения штрафа следующие:
Отсутствие или ненадлежащее функционирование системы внутреннего контроля и мониторинга в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма - Внутренняя документация содержала существенные недостатки и не соответствовала требованиям, установленным законодательством и руководящими принципами Национального банка.
Неисправность программного обеспечения (электронных) систем, в результате чего было невозможно выявить:
подозрительные, необычные или фрагментированные транзакции;
Отсутствие щательной проверки клиентов (физических и юридических лиц) по спискам санкционированных и политически значимых лиц.
Отсутствие внутренних процедур, необходимых для выполнения обязательств по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Непредставление первоначальной регистрационной формы в Службу финансового мониторинга в установленные сроки, что является нарушением правил получения и передачи информации.
Предоставление неверной информации в отчетах о надзоре за рисками, представленных в Национальный банк, в том числе в повторных случаях.
Список оштрафованных организаций выглядит следующим образом:
ООО «Рамази» — 6000 лари;
Индивидуальный предприниматель «Димитри Курчикашвили» — 13 000 лари;
И.П. «Гоча Болквадзе» — 13 000 лари;
И.П. «Леван Мехришвили» — 13 000 лари;
И.П. «Нино Морбедадзе» — 15 000 лари;
И.П. Гурам Гвасвиани — 16 000 лари;
ООО «Ликуна» — 16 000 лари.
27 июня 2018 года правительство Грузии утвердило правила о надзоре в области AML/CFT. Согласно пояснительной записке, портал будет осуществлять мониторинг риска отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с соответствующим распоряжением президента Национального банка. Отчеты, предусмотренные Правилами представления отчетов и предоставления информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна