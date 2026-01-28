Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НБГ оштрафовал 7 обменных пунктов валюты на общую сумму в 92 000 лари


28.01.2026   19:44


Национальный банк Грузии оштрафовал 7 обменных пунктов на общую сумму в 92 000 лари.

Причины наложения штрафа следующие:

Отсутствие или ненадлежащее функционирование системы внутреннего контроля и мониторинга в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма - Внутренняя документация содержала существенные недостатки и не соответствовала требованиям, установленным законодательством и руководящими принципами Национального банка.

Неисправность программного обеспечения (электронных) систем, в результате чего было невозможно выявить:
подозрительные, необычные или фрагментированные транзакции;

Отсутствие щательной проверки клиентов (физических и юридических лиц) по спискам санкционированных и политически значимых лиц.

Отсутствие внутренних процедур, необходимых для выполнения обязательств по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Непредставление первоначальной регистрационной формы в Службу финансового мониторинга в установленные сроки, что является нарушением правил получения и передачи информации.

Предоставление неверной информации в отчетах о надзоре за рисками, представленных в Национальный банк, в том числе в повторных случаях.
Список оштрафованных организаций выглядит следующим образом:

ООО «Рамази» — 6000 лари;

Индивидуальный предприниматель «Димитри Курчикашвили» — 13 000 лари;

И.П. «Гоча Болквадзе» — 13 000 лари;

И.П. «Леван Мехришвили» — 13 000 лари;

И.П. «Нино Морбедадзе» — 15 000 лари;

И.П. Гурам Гвасвиани — 16 000 лари;

ООО «Ликуна» — 16 000 лари.


27 июня 2018 года правительство Грузии утвердило правила о надзоре в области AML/CFT. Согласно пояснительной записке, портал будет осуществлять мониторинг риска отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с соответствующим распоряжением президента Национального банка. Отчеты, предусмотренные Правилами представления отчетов и предоставления информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна