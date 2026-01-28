Референтная цена может быть установлена еще для 4000 лекарственных средств

«Будут созданы рабочие группы для работы в конкретных областях», — сообщила представителям СМИ глава Ассоциации фармацевтических компаний Илона Кокиашвили после встречи с «Комиссией по ценам».



По ее словам, одним из основных вопросов на встрече было расширение регулирования референтных цен. На данном этапе из 11 000 зарегистрированных в Грузии лекарственных средств референтная цена установлена для более чем 7000 продуктов, остальные пока не включены в регулирование.



«Как вы знаете, в стране действует система регулируемого референтного ценообразования. Из 11 000 зарегистрированных лекарственных средств референтная цена установлена чуть более чем для 7000 продуктов. Остается часть, которая еще не охвачена регулированием референтных цен. Было обсуждено, что эти лекарственные средства будут постепенно включены в регулирование с установлением для них предельных цен. Это была первая часть проекта.



Для работы в конкретных областях будут созданы специальные рабочие группы. Все крупные импортеры, дистрибьюторы и представители сетей поделились информацией о своей текущей ситуации. После анализа этой информации рабочие группы приступят к конкретной работе», — отметила Илона Кокиашвили.



По словам главы ассоциации, представителям власти на встрече была представлена реальная ситуация в фармацевтическом секторе, включая финансовые показатели и уровни прибыли. Он добавил, что также обсуждались существующие нормативные акты и система ценообразования, которая не зависит исключительно от цены производителя.



«В системе ценообразования задействованы многочисленные компоненты — нормативные акты, численность населения, региональные цены. Это целый цикл, который определяет конечную цену. Соответственно, мы обсуждали, возможно ли сделать лекарства еще более доступными для населения и одновременно расширить перечень», — отметила глава ассоциации.



По словам Илоны Кокиашвили, любое новое регулирование представляет собой дополнительное финансовое давление на бизнес, что, в свою очередь, отражается на ценообразовании.



«Любое регулирование и введение стандартов — это дополнительные затраты для бизнеса. Поэтому цена зависит от регулирования, региона и населения — взаимодействие этих трех компонентов и создает систему ценообразования», — сказала она.



Кокиашвили уделила особое внимание качеству и доступности лекарств.



«Недорогое лекарство и высококачественное лекарство не могут идти рука об руку. Важно защищать высокое качество, поддерживать физическую доступность и в то же время финансовую доступность. Если лекарство стоит один лари на бумаге, но физически недоступно, его цена теряет смысл», — отметила он.



По ее словам, этот вопрос является сложным и деликатным, поскольку он касается непрерывных поставок лекарственных средств и потребностей пациентов. «Мы несем ответственность за то, чтобы пациент, несмотря на все давления, не сталкивался с какими-либо проблемами при получении лекарств – ни физическими, ни финансовыми», – заявила Кокиашвили.





