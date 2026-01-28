Казахстан вводит ответные меры против российского автопрома

Казахстан может установить запретительные ставки утилизационного сбора при ввозе автомобилей из России и Беларуси, увеличив размер платежа в 40 раз. Проект с таких изменений в приказ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики опубликован для обсуждения.



Авторы документа называют его целью выравнивание условий доступа казахстанских автомобилей на рынок стран ЕАЭС. В прошлом году российские таможенники начали требовать от владельцев собранных в Казахстане и ввезенных в 2024-2025 гг. в Россию иномарок – Skoda, Kia, Hyundai – доплатить утильсбор с учетом дополнительных коэффициентов, считая эти автомобили реэкспортом. Средняя сумма доплаты — 1-1,5 млн рублей при стоимости автомобилей 3-4 млн руб.



Проект предусматривает введение повышающих коэффициентов для легковых и грузовых автомобилей российского и белорусского производства. Коэффициенты для всех остальных автомобилей предлагается оставить неизменными — например, для легковых автомобилей это от 1,5 к базовой ставке 50 месячных расчетных показателей (один МРП – 4,325 тенге, то есть, сумма утильсбора менее 50 тыс. рублей) при объеме двигателя до 1 литра до 11,5 при объемы выше 3 л. Для легковых автомобилей из России и Беларуси коэффициенты предложено увеличить до 22-246, соответственно.



Это должно устранить дисбаланс в размере утильсбора между Казахстаном, РФ и Беларусью. Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), автомобили, произведенные в Казахстане даже с использованием иностранных комплектующих, считаются товарами ЕАЭС, но в Россию и Беларусь они поставляются с дополнительными коэффициентами.



С 2024 г. при экспорте автомобилей из Казахстана в Россию и Беларусь к утильсбору прибавляется разница в таможенных пошлинах, НДС и акцизах, уже уплаченных в Казахстане. В результате стоимость машины для конечного покупателя может вырасти на четверть. Например, НДС в Казахстане на 4 процентных пункта ниже, чем в России. При этом сам утильсбор ниже в разы. Так, при ввозе в Казахстан автомобиля самой массовой категории, с двигателем от 1 до 2 литров, утильсбор сейчас составляет около 114 тыс. рублей, тогда как при движении в обратную сторону придется заплатить около 900 тыс. руб.



Если предложения министерства будут приняты, то при ввозе автомобиля этой категории из России и Беларуси в Казахстан придется заплатить 4,4 млн руб., что в 38,5 раз больше действующих ставок.



Дело не только в легковых автомобилях. Еще одна причина повышения утильсбора – стремление преградить доступ на казахстанский рынок российской и белорусской сельхозтехники. В Казахстане работают сборочные производства российских и белорусских брендов, и его власти стараются поддержать местных производителей, указывает российский автомобильный аналитик.



Казахстан был одним из ключевых экспортных рынков для российского автопрома. В 2020 г. Lada занимала второе место по продажам в стране после Hyundai, но в 2021 г. основное сборочное производство «АвтоВАЗа» в Казахстане было закрыто из-за претензий местных властей к условиям инвестиционного соглашения, и российский автоконцерн начал стремительно терять рынок. Сборка Lada возобновилась на заводе Allur («Сарыаркаавтопром») в Костанае, в 150 километрах от границы с Россией, но в значительно меньших объемах, чем ранее.



Тем не менее, в прошлом году продажи российских автомобилей в Казахстане и их импорт резко выросли. По данным Казахстанского автомобильного союза, в январе-июне 2025 г. на казахстанском рынке реализовано 1393 автомобиля Lada против 427 в том же периоде 2024 г. В июле импорт легковых автомобилей из России в Казахстан в стоимостном выражении составил $7,8 млн, что в четыре раза выше, чем годом ранее. При этом общая доля российских автомобилей в продажах новых легковушек не превысила 3%, а лидируют на казахстанском рынке китайские автомобили с долей в 53%.



Сам же Казахстан входит в пятерку крупнейших экспортеров автомобилей в Россию: по данным «Автостата», в 2025 г. из республики было поставлено 10 тыс. новых легковых автомобилей.



«Это снова внутренняя разграничительная история: Казахстан пытается закрыть свой рынок от "АвтоВАЗа", потому что Россия закрыла свой рынок от всех остальных, — говорил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — И я боюсь, что такая практика будет распространяться на другие виды продукции, будут меры по блокированию российских сертификатов и товаров, которые поступают на казахский рынок». По сути, это очередной удар по Евразийскому экономическому союза, заключает он.





