Грузия разместила еврооблигации на $500 млн на Лондонской бирже с рекордно низким купоном
29.01.2026 11:03
Грузия разместила еврооблигации на сумму 500 млн долларов на Лондонской фондовой бирже с купонной ставкой 5,125%, сообщил Минфин страны. Средства нового выпуска направят на рефинансирование еврооблигаций 2021 года.
По данным Минфина, зафиксированная ставка стала самой низкой за последние четыре года среди суверенных еврооблигаций стран с аналогичным или чуть более высоким кредитным рейтингом.
Министерство отметило, что выпуск не только привлек значительные финансовые ресурсы, но и служит индикатором международного доверия к Грузии. Ставка риска страны снизилась более чем на 50 базисных пунктов (более чем на 25%), а спрос со стороны международных инвесторов достиг рекордных 2,8 млрд долларов, превышая объем предложения в 5,5 раза. В транзакции приняли участие более 100 инвесторов из США, Европы и Азии.
«Факт, что международные инвесторы оценивают Грузию как менее рискованную и готовы инвестировать значительные суммы в её облигации, отражает высокий уровень доверия к реформам, фискальной и экономической политике правительства», — заявили в Минфине.
Отмечается также, что во время встреч с инвесторами фиксировался высокий интерес к облигациям, номинированным в грузинском лари, что может повлиять на будущие выпуски на внутреннем рынке.
