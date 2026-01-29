Грузия разместила еврооблигации на $500 млн на Лондонской бирже с рекордно низким купоном

Грузия разместила еврооблигации на сумму 500 млн долларов на Лондонской фондовой бирже с купонной ставкой 5,125%, сообщил Минфин страны. Средства нового выпуска направят на рефинансирование еврооблигаций 2021 года.



По данным Минфина, зафиксированная ставка стала самой низкой за последние четыре года среди суверенных еврооблигаций стран с аналогичным или чуть более высоким кредитным рейтингом.



Министерство отметило, что выпуск не только привлек значительные финансовые ресурсы, но и служит индикатором международного доверия к Грузии. Ставка риска страны снизилась более чем на 50 базисных пунктов (более чем на 25%), а спрос со стороны международных инвесторов достиг рекордных 2,8 млрд долларов, превышая объем предложения в 5,5 раза. В транзакции приняли участие более 100 инвесторов из США, Европы и Азии.



«Факт, что международные инвесторы оценивают Грузию как менее рискованную и готовы инвестировать значительные суммы в её облигации, отражает высокий уровень доверия к реформам, фискальной и экономической политике правительства», — заявили в Минфине.



Отмечается также, что во время встреч с инвесторами фиксировался высокий интерес к облигациям, номинированным в грузинском лари, что может повлиять на будущие выпуски на внутреннем рынке.



