Бюджет Тбилиси вырос почти на 300 млн лари
29.01.2026 14:51
Бюджет Тбилиси на 2026 год вырос на 296,4 млн лари и теперь превышает 2,5 млрд лари. Об этом заявил мэр города Каха Каладзе на заседании муниципального правительства.
По словам Каладзе, средства будут направлены на уже начатые и новые проекты. Основные статьи расходов: ремонт и строительство инфраструктуры – 123,7 млн лари, развитие транспортной системы – 68,3 млн лари, образование – 51 млн лари, культура, спорт и молодежь – 18,2 млн лари, экология – 15,7 млн лари.
В частности, деньги пойдут на строительство и реабилитацию четырех детских садов, модернизацию 14 вагонов метро, ремонт депо в Надзаладеви, реконструкцию аварийных домов в исторических районах и программы здравоохранения.
Каладзе сообщил, что рост бюджета стал возможен за счет остатка средств с прошлого года, превышения поступлений в 2025 году и поступающих грантов из госбюджета.
«У города есть беспрецедентный по объему бюджет, с помощью которого мы планируем реализовать важнейшие проекты…. Крупные инфраструктурные проекты сопровождаются определенными неудобствами, однако все это делается для города и его жителей. Нам потребуется поддержка каждого жителя Тбилиси», – заявил мэр.
