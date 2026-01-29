Владельцы крупного и мелкого рогатого скота получат компенсацию в случае гибели животных

По информации Агентства продовольствия, с 27 января 2026 года владельцы будут получать компенсацию в случае гибели крупного и мелкого рогатого скота (овцы, козы, свиньи) от бешенства.



Как поясняют в агентстве, при гибели животного от бешенства ущерб будет частично компенсироваться. Это должно мотивировать владельцев своевременно информировать Агентство продовольствия, что, в свою очередь, поможет предотвратить распространение бешенства среди животных и защитить людей.



Компенсация выплачивается, если:

— заболевание бешенством подтверждено лабораторно;

— место содержания животного зарегистрировано в Единой базе данных;

— владелец животного зарегистрирован в Единой базе данных и выполняет установленные обязательства;

— животное было идентифицировано и зарегистрировано не менее чем за 15 дней до случая заболевания.



Компенсация НЕ выплачивается, если в период карантина в заражённой или зоне риска владелец отказался от вакцинации крупного, мелкого рогатого скота и/или свиней против бешенства, и в течение одного года после этого животное заболело бешенством.



Размер компенсации будет определяться специально созданной комиссией на основании данных, внесённых в Единую базу данных.



В Грузии с 2024 года действует постановление правительства №332, которое предусматривает выплату государственной компенсации в случае гибели животных от сибирской язвы.



При поддержке проекта Национальной системы идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (NAITS), реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), Национальное агентство продовольствия в августе прошлого года уже выплатило компенсации владельцам животных, погибших от сибирской язвы. Теперь владельцы смогут получить компенсацию и в случае гибели животных от бешенства, говорится в заявлении агентства.





