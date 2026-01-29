|
|
|
В 2025 году Грузия закупила лекарств на $680,3 млн
29.01.2026 21:21
Согласно данным Национального бюро статистики, по сравнению с 2024 году объём импорта фармацевтической продукции увеличился на 9,5% с $621,5 до $680,3 млн.
При этом расфасованные лекарства занимают третью строчку в общем импорте Грузии, уступая легковым автомобилям ($3,9 млрд), а также нефти и нефтяным маслам ($1,36 млрд).
Главным поставщиком медицинских товаров с отрывом является Турция, где в прошлом году Грузия закупила продукции на $171,9 млн.
Топ-5 стран по объёму медицинских поставок в Грузию:
Турция — $171,9 млн
Германия — $81,9 млн
Венгрия — $59,5 млн
Швейцария — $52 млн
Франция — $37,1 млн
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна