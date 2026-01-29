В 2025 году Грузия закупила лекарств на $680,3 млн

29.01.2026 21:21





Согласно данным Национального бюро статистики, по сравнению с 2024 году объём импорта фармацевтической продукции увеличился на 9,5% с $621,5 до $680,3 млн.



При этом расфасованные лекарства занимают третью строчку в общем импорте Грузии, уступая легковым автомобилям ($3,9 млрд), а также нефти и нефтяным маслам ($1,36 млрд).



Главным поставщиком медицинских товаров с отрывом является Турция, где в прошлом году Грузия закупила продукции на $171,9 млн.



Топ-5 стран по объёму медицинских поставок в Грузию:



Турция — $171,9 млн

Германия — $81,9 млн

Венгрия — $59,5 млн

Швейцария — $52 млн

Франция — $37,1 млн





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





