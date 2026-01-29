Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В 2025 году Грузия закупила лекарств на $680,3 млн


29.01.2026   21:21


Согласно данным Национального бюро статистики, по сравнению с 2024 году объём импорта фармацевтической продукции увеличился на 9,5% с $621,5 до $680,3 млн.

При этом расфасованные лекарства занимают третью строчку в общем импорте Грузии, уступая легковым автомобилям ($3,9 млрд), а также нефти и нефтяным маслам ($1,36 млрд).

Главным поставщиком медицинских товаров с отрывом является Турция, где в прошлом году Грузия закупила продукции на $171,9 млн.

Топ-5 стран по объёму медицинских поставок в Грузию:

Турция — $171,9 млн
Германия — $81,9 млн
Венгрия — $59,5 млн
Швейцария — $52 млн
Франция — $37,1 млн


