Проезд в автобусах Батуми подорожал более чем вдвое


30.01.2026   14:00


Сакребуло Батуми утвердил повышение стоимости проезда в городских автобусах. Инициативу мэрии Батуми о повышении тарифа с 30 до 70 тетри поддержали все депутаты от партии «Грузинская мечта».

Заседание сакребуло, на котором было принято это решение, состоялось сегодня, 30 января.

Согласно утверждённому решению, граждане, которые ранее пользовались бесплатными пластиковыми картами, сохранят право на бесплатный проезд — для них условия не меняются.


