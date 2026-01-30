|
|
|
Премьер-министр Грузии: Цены на топливо в Грузии ниже по сравнению с европейскими странами
30.01.2026 16:22
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках работы правительственной координационной комиссии по ценам на продовольствие встретился с представителями крупнейших топливных компаний, работающих в Грузии.
Об этом сообщает администрация правительства Грузии.
По их данным, на заседании комиссии обсуждались существующие цены на топливо в Грузии и ресурсы для их возможного снижения.
«Было отмечено, что в отличие продуктов питания, цены на топливо в Грузии по сравнению с европейскими странами значительно ниже. Это, в том числе, обусловлено тем, что акцизный налог в Грузии примерно в 3 раза меньше соответствующего налога в европейских странах, однако, несмотря на это, возможна определенная дискуссия касательно возможного снижения цен.
Глава правительства выслушал мнения представителей топливных компаний о том, как они оценивают текущую ситуацию на рынке, работу цепочки поставок, а также механизм ценообразования.
Встреча прошла в формате дискуссии. Стороны договорились продолжить диалог в рабочем режиме.
Дискуссия в связи с ценами на продукты питания, медикаменты и топливо с будущей недели будет перенесена в формат парламентской комиссии», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна