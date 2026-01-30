Премьер-министр Грузии: Цены на топливо в Грузии ниже по сравнению с европейскими странами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках работы правительственной координационной комиссии по ценам на продовольствие встретился с представителями крупнейших топливных компаний, работающих в Грузии.



Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



По их данным, на заседании комиссии обсуждались существующие цены на топливо в Грузии и ресурсы для их возможного снижения.



«Было отмечено, что в отличие продуктов питания, цены на топливо в Грузии по сравнению с европейскими странами значительно ниже. Это, в том числе, обусловлено тем, что акцизный налог в Грузии примерно в 3 раза меньше соответствующего налога в европейских странах, однако, несмотря на это, возможна определенная дискуссия касательно возможного снижения цен.



Глава правительства выслушал мнения представителей топливных компаний о том, как они оценивают текущую ситуацию на рынке, работу цепочки поставок, а также механизм ценообразования.



Встреча прошла в формате дискуссии. Стороны договорились продолжить диалог в рабочем режиме.



Дискуссия в связи с ценами на продукты питания, медикаменты и топливо с будущей недели будет перенесена в формат парламентской комиссии», - говорится в информации.





