Грузия успешно разместила еврооблигации по рекордно низкой ставке, это важный бенчмарк для Грузии- JP Morgan

Управляющий директор JP Morgan Стефан Вилер заявил, что выпуск Грузией 5-летних еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США произошел по очень низкой процентной ставке. Его оценка была опубликована Министерством финансов Грузии.



По его словам, спрос на выпуск значительно превысил предложение – мы наблюдали 5,5-кратный спрос со стороны более 100 инвесторов со всего мира. Особенно активными были США, Великобритания и другие страны мира.



«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить Грузию с успешным возвращением на международный рынок капитала. JP Morgan, а также наши банки-партнеры горды тем, что приняли участие в этом процессе и сотрудничают с Грузией.



Фиксированная процентная ставка является самой низкой среди ставок, зафиксированных странами с рейтингом ниже инвестиционного уровня с 2022 года. Это очень важный ориентир для Грузии. Я искренне поздравляю Грузию и команду Министерства финансов. «Был проделан огромный объем работы, и этот отличный результат был достигнут в условиях высокой волатильности рынка благодаря сложным и взвешенным решениям», — отметил Стефан Визер, управляющий директор JP Morgan.



Для справки: выпуск/рефинансирование еврооблигаций на сумму 500 млн долларов на Лондонской фондовой бирже завершен. Купонная ставка была зафиксирована на уровне 5,125%. Вновь выпущенные еврооблигации были использованы для рефинансирования облигаций 2021 года.





