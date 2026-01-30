Энергоомбудсмен Грузии фиксирует рост жалоб на резкое увеличение счетов за газ

Энергоомбудсмен Грузии фиксирует рост обращений граждан, которые жалуются на значительное увеличение счетов за газ. Об этом говорится в заявлении аппарата, распространенном сегодня.



В службе подчеркнули, что тариф на газ не повышался. Как сообщается, увеличение платежей может быть вызвано ошибками при снятии показаний счетчика, его техническим повреждением или авариями в газовых сетях, например, из-за сильного снега и морозов.



Энергоомбудсмен призывает граждан, столкнувшихся с ростом начислений, обращаться в службу для проведения проверки. Ведомство гарантирует сохранение подачи газа до окончания разбирательств.



Обратиться в службу можно через официальные страницы в соцсетях, напрямую в офисы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, а также по горячей линии: (+995 32) 2 42 01 90.



Источник: Новости - Грузия

