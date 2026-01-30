|
|
|
Энергоомбудсмен Грузии фиксирует рост жалоб на резкое увеличение счетов за газ
30.01.2026 19:01
Энергоомбудсмен Грузии фиксирует рост обращений граждан, которые жалуются на значительное увеличение счетов за газ. Об этом говорится в заявлении аппарата, распространенном сегодня.
В службе подчеркнули, что тариф на газ не повышался. Как сообщается, увеличение платежей может быть вызвано ошибками при снятии показаний счетчика, его техническим повреждением или авариями в газовых сетях, например, из-за сильного снега и морозов.
Энергоомбудсмен призывает граждан, столкнувшихся с ростом начислений, обращаться в службу для проведения проверки. Ведомство гарантирует сохранение подачи газа до окончания разбирательств.
Обратиться в службу можно через официальные страницы в соцсетях, напрямую в офисы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, а также по горячей линии: (+995 32) 2 42 01 90.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна