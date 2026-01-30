Сингапурская GFTN опубликовала отчёт о международном мероприятии в Тбилиси

Сингапурская Глобальная и финансово-технологическая сеть (GFTN) опубликовала отчёт о международном мероприятии, прошедшем в Грузии, — «Тбилисском финансовом саммите», в котором подводятся итоги ключевых дискуссий, состоявшихся в рамках саммита.



В отчёте отмечается, что «Тбилисский финансовый саммит» стал своеобразной международной платформой, предоставившей представителям финтех-индустрии и финансового сектора возможность обсудить финансовые технологии будущего, развитие инновационной инфраструктуры и роль «Среднего коридора» как важного хаба глобальной торговли.



«Саммит способствовал углублению международного интереса к финансовой экосистеме Грузии и укреплению регионального сотрудничества», — подчёркивает Глобальная и финансово-технологическая сеть.



Согласно отчёту, инфраструктура финансовых услуг естественным образом следует за торговыми потоками. Развитие «Среднего коридора» увеличивает потребность в трансграничных платежах, торговом финансировании и современных расчётных решениях, что даёт Грузии возможность стать центром концентрации региональной финансовой активности в Черноморском регионе.



На саммите особое внимание было уделено позиционированию Грузии в Черноморском регионе и тем возможностям, которыми страна располагает в сфере развития трансграничных платежей, торгового финансирования и цифровых финансовых сервисов. В документе подчёркивается, что эти процессы ещё больше повышают значение «Среднего коридора».



«Тбилисский финансовый саммит» состоялся в прошлом году в рамках «Тбилисского форума Шёлкового пути» и был организован совместно Национальным банком Грузии, Министерством экономики и устойчивого развития и GFTN.



В мероприятии приняли участие лидеры финтех-индустрии и финансового сектора из разных стран мира, представители крупных компаний и эксперты.







