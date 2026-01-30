Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сингапурская GFTN опубликовала отчёт о международном мероприятии в Тбилиси


30.01.2026   19:07


Сингапурская Глобальная и финансово-технологическая сеть (GFTN) опубликовала отчёт о международном мероприятии, прошедшем в Грузии, — «Тбилисском финансовом саммите», в котором подводятся итоги ключевых дискуссий, состоявшихся в рамках саммита.

В отчёте отмечается, что «Тбилисский финансовый саммит» стал своеобразной международной платформой, предоставившей представителям финтех-индустрии и финансового сектора возможность обсудить финансовые технологии будущего, развитие инновационной инфраструктуры и роль «Среднего коридора» как важного хаба глобальной торговли.

«Саммит способствовал углублению международного интереса к финансовой экосистеме Грузии и укреплению регионального сотрудничества», — подчёркивает Глобальная и финансово-технологическая сеть.

Согласно отчёту, инфраструктура финансовых услуг естественным образом следует за торговыми потоками. Развитие «Среднего коридора» увеличивает потребность в трансграничных платежах, торговом финансировании и современных расчётных решениях, что даёт Грузии возможность стать центром концентрации региональной финансовой активности в Черноморском регионе.

На саммите особое внимание было уделено позиционированию Грузии в Черноморском регионе и тем возможностям, которыми страна располагает в сфере развития трансграничных платежей, торгового финансирования и цифровых финансовых сервисов. В документе подчёркивается, что эти процессы ещё больше повышают значение «Среднего коридора».

«Тбилисский финансовый саммит» состоялся в прошлом году в рамках «Тбилисского форума Шёлкового пути» и был организован совместно Национальным банком Грузии, Министерством экономики и устойчивого развития и GFTN.

В мероприятии приняли участие лидеры финтех-индустрии и финансового сектора из разных стран мира, представители крупных компаний и эксперты.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна