Турция и Азербайджан усилят экономическое присутствие в Грузии

27.02.2026 11:12





Приоритеты экономического сотрудничества и развития транспортной взаимосвязанности региона обсудили на грузино-азербайджано-турецком бизнес-форуме, который прошел в четверг в местечке Цинандали на востоке Грузии.



Форум проводится с 2012 года и в этом году собрал представителей более 300 крупных компаний, а также членов правительств трех стран. Делегации Азербайджана и Турции возглавляли министр экономики Микаил Джаббаров и министр торговли Омер Болат. Их принималп глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.



В ходе форума Турция и Азербайджан подтвердили намерение укреплять экономическое присутствие в Грузии – в том числе за счет расширения инвестиций, торговли и реализации совместных инфраструктурных проектов.



Как отметила Квривишвили, в Грузии сегодня работают более 2 800 компаний с турецким капиталом и свыше 1 660 – с азербайджанским. По ее словам, совокупные инвестиции Азербайджана в грузинскую экономику уже превысили 3,1 млрд долларов, Турции – 2,4 млрд.

«Наше прочное партнерство находит яркое отражение в торговле и инвестициях – Азербайджан и Турция неизменно остаются среди ведущих торговых партнеров и основных инвесторов Грузии», – сказала Квривишвили.



Джаббаров добавил, что сотни азербайджанских компаний представлены в самых разных секторах грузинской экономики – туризме, недвижимости, производстве, сельском хозяйстве.



Одной из центральных тем обсуждений стала транспортная инфраструктура. Квривишвили указала на стратегическое значение Среднего коридора — торгового маршрута, соединяющего Азию и Европу через страны региона. По ее словам, к 2032 году в транспортные проекты в Грузии планируют привлечь около 7 млрд долларов, которые направят на модернизацию железных дорог, автомагистралей, портов и логистической инфраструктуры.



Отдельный акцент участники сделали на энергетическом сотрудничестве – от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан до перспективных инициатив, таких как «Зеленый энергетический коридор» и подводный кабель по дну Черного моря, призванные связать Южный Кавказ с рынками ЕС. Также было отмечено взаимодействие стран в рамках Южного газового коридора, обеспечивающего транзит азербайджанского природного газа через Грузию в Турцию и Европу.



«Каждый из этих проектов рассматривается в региональном контексте, и мы уверены, что их развитие будет способствовать повышению экономической привлекательности всего региона», — заявила Квривишвили.



Со своей стороны Омер Болат сообщил, что Турция и Грузия намерены увеличить взаимный товарооборот до 5 млрд долларов, а объем турецких прямых инвестиций в Грузию уже превысил 2,2 млрд долларов, охватывая энергетику, авиацию и транспорт.



На сегодняшний день в общем товарообороте Грузии в 25,8 млрд долларов Турция занимает первое место с долей почти в 13%. В 2025 году грузино-турецкий экспорт и импорт немного сократились и составили около 3,1 млрд долларов (-3,8% год к году). Снижение товарооборота произошло в основном за счет сокращения экспорта, при этом импорт остался примерно на уровне 2024 года. Торговый баланс с Турцией отрицательный – импорт превышает экспорт.



Сотрудничество Тбилиси и Баку сосредоточено, прежде всего, вокруг стратегических региональных проектов в энергетике и логистике. Суммарный товарооборот с Азербайджаном по результатам 2025 года составил примерно 1,36 млрд долларов. С долей около 5,3 % Азербайджан занимает седьмое место среди торговых партнеров Грузии.



Источник: Новости - Грузия

