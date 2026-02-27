Телекомпания «Имеди», находящаяся под санкциями Великобритании, решила создать собственный банк

27.02.2026 12:40





Телекомпания «Имеди», санкцированная Великобританией вместе с телекомпанией POSTV, создает собственный банк.



Как говорится в заявлении телекомпании, новые учредители холдинга «Имеди» в кратчайшие сроки, всего за несколько месяцев при финансовой поддержке верных друзей и спонсоров телекомпании создадут собственный банк под названием «Банк Имеди».



«Единственной ценной оценкой для телекомпании «Имеди» является доверие грузинского народа. Благодаря этому доверию у нас самый высокий рейтинг в Грузии. Несмотря на атаки в наш адрес с циничными аргументами и искусственно созданный ажиотаж, мы хотим сказать нашим зрителям, что у «Имеди» не будет никаких проблем, в том числе финансовых.



У нас никогда не было проблем с привлечением рекламы или инвестиций. Большое спасибо тем компаниям и организациям, которые в последние дни проявили к нам солидарность и зафиксировали, что у «Имеди» с их стороны по-прежнему будет финансовая поддержка. В том числе несколько банков, несмотря на возможные трудности, выразили готовность предоставить телекомпании банковское обслуживание.



Мы хорошо осознаем риски, ожидаемые для из бизнес-деятельности (будь то антипиар, финансовые проблемы или иное), что заведет в дополнительную спираль - мы действительно не хотим ставить кого-либо из них под удар, не хотим чтобы на них объявили охоту силы, при непосредственной включенности которых, с 2007 года уже во второй раз осуществляется нападение на свободные медиа и свободу слова.



«Теле-Имеди» рождена для победы. Мы в обычном режиме, с во сто крат усиленной энергией, продолжим информировать общество. При этом без каких-либо задержек обеспечим выплату заработной платы абсолютно всем сотрудникам, включая уже повышенную, и выполнение соответствующих налоговых обязательств.



Кроме того, сообщаем обществу, что мы, новые учредители холдинга «Имеди», при финансовой поддержке верных друзей и спонсоров телекомпании, в кратчайшие сроки, всего за несколько месяцев создадим собственный банк под названием «Банк Имеди»», - говорится в заявлении.





