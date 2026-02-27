Папуашвили: Я призываю Брюссель и посла ЕС не считать грузинский народ врагом

27.02.2026 13:32





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «к сожалению, Брюссель объявил Грузию врагом и относится к грузинскому народу как к врагу».



По словам Папуашвили, в условиях 30-летнего сотрудничества, когда Грузия продемонстрировала все формы партнёрства, в ответ Брюссель фактически объявил грузинский народ врагом.



«Мы всегда ожидаем враждебных шагов в отношении Грузии. Факт в том, что сегодня к Грузии относятся враждебно. К сожалению, Брюссель объявил Грузию врагом и относится к грузинскому народу как к врагу. За 30 лет сотрудничества Грузия продемонстрировала полное партнёрство во всех его проявлениях, в том числе участием в военных миссиях. Была миссия Евросоюза в Центральной Африке, которая оказалась под угрозой срыва, потому что ни одно государство-член ЕС не захотело туда ехать — все предпочли оставаться в тёплых кабинетах, а туда отправились мы и спасли эту миссию от провала. И в ответ на это Брюссель фактически объявляет грузинский народ врагом и планирует, как нанести нам удар, как нас ослабить, как направить сюда деньги и так далее. Видя это, они в конечном итоге разрушают то доверие, которое грузинский народ испытывает к ним.



То, что сказал посол ЕС, поставило точку в доверии грузинского народа к Брюсселю, потому что он прямо заявил, что его цель — чтобы Грузия проводила такую политику, которая нанесёт вред грузинскому народу. Затем они встречаются с людьми в Гурии, Аджарии, Самегрело и говорят, будто это ЕС и Брюссель для вас сделали. Какова цена этих шагов, если выясняется, что вы раздражены тем, что Грузия экспортирует вино в Россию и что в страну приезжают российские туристы, и что экономика страны развивается? Посол ЕС сказал, что он недоволен тем, что в то время как ЕС несёт ущерб из-за войны, Грузия не несёт таких потерь. Эти дни были символичными — четыре года с начала войны, и мы многое услышали. Мы вспоминаем, как нас втягивали в войну. Видели, как требовали санкций. Хотят, чтобы Грузия пошла на эскалацию с Россией, финалом которой является война», — заявил Папуашвили.



По его словам, в 105-ю годовщину оккупации Грузии видно, что Брюссель и его представители смотрят на грузинский народ как на подчинённую страну, которая должна выполнять указания и вредить самой себе.



«Брюссель и его представитель смотрят на нас как на подчинённую страну, которая должна выполнять указания и причинять себе ущерб, потому что сами они не живут благополучно. Получается, завидуют? Иначе как понимать их слова о том, что Европа несёт экономический ущерб, а Грузия почему-то развивается? ЕС остановился, а мы движемся. »Почему вы движетесь?» — таков их вопрос. Посол ЕС перечислял: мы не пускаем российских туристов, сокращаем закупки топлива, у нас подорожали газ и бензин, у вас не платят столько, сколько у нас. Всё это показывает недоброжелательные намерения по отношению к грузинскому народу. Я призываю Брюссель и его посла не смотреть на Грузию как на врага и не оценивать грузинский народ как врага», — заявил Папуашвили.





