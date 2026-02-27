Гоциридзе: Создание банка «Имеди» - абсурд

27.02.2026 14:52





Создание банка «Имеди» это абсурд, даже если бы Национальный банк захотел, он не может этого сделать, потому что этот «банк» не сможет пройти критерии соответствия - это требование закона, - об этом в соцсети написал оппозиционный политик и бывший президент Национального банка Роман Гоциридзе.



«Законом запрещается называть банком что-то, кроме финансового института, учрежденного Национальным банком. Создание банка «Имеди» это абсурд. Даже если бы Национальный банк захотел, он не может этого сделать, потому что этот «банк» не сможет пройти критерии соответствия. Это требование закона.



Если кто-то создаст специальный микро-банк (такая возможность в законе есть) и будет обслуживать «Имеди», это будет прямым участием Национального банка в обходе санкций, что поставит под огромный удар финансовую систему страны», - пишет Роман Гоциридзе.



Телекомпания «Имеди», санкцированная Великобританией вместе с телекомпанией POSTV, создает собственный банк.



Как говорится в заявлении телекомпании, новые учредители холдинга «Имеди» в кратчайшие сроки, всего за несколько месяцев при финансовой поддержке верных друзей и спонсоров телекомпании создадут собственный банк под названием «Банк Имеди».





