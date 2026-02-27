|
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета
27.02.2026 14:21
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета правящей партии.
Заседание началось в 14:00. После заседания планируется сделать заявление.
Неизвестно, какие именно вопросы обсуждает правящая партия, однако, предположительно, темой обсуждения станет решение Великобритании о санкциях в отношении двух телекомпаний – «Имеди» и POST TV.
