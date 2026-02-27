Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета


27.02.2026   14:21


В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета правящей партии.

Заседание началось в 14:00. После заседания планируется сделать заявление.

Неизвестно, какие именно вопросы обсуждает правящая партия, однако, предположительно, темой обсуждения станет решение Великобритании о санкциях в отношении двух телекомпаний – «Имеди» и POST TV.


