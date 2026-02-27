TI разъясняет, с какими проблемами могут столкнуться телекомпании Imedi и POST TV

Неправительственная организация Transparency International – Georgia (TI) разъяснила, с какими ограничениями и проблемами могут столкнуться телекомпании Imedi и POSTV после введения британских санкций. В распространённой информации говорится, что телеканалы не смогут получать доходы от рекламы, выплачивать зарплаты сотрудникам, приобретать сериалы, лишатся лицензий на развлекательные программы, не смогут пользоваться банковскими услугами, получать кредиты и новое финансирование, продавать или сдавать в аренду имущество, покупать или арендовать технику, оплачивать коммунальные услуги банковскими переводами. Кроме того, сотрудникам станет сложнее получать банковские кредиты.



По заявлению TI, введя санкции, правительство Великобритании объявило Imedi и POSTV стороной, участвующей в информационной войне в интересах России, и поставило целью прекращение их деятельности путём финансовых ограничений.



Отмечается, что действие британских санкций выходит за пределы юрисдикции Великобритании. Во избежание риска вторичных санкций и репутационного ущерба их соблюдает весь западный мир, особенно западная финансовая система. Поскольку грузинская банковская система является частью западной, она также будет вынуждена подчиняться этим правилам. Это означает отказ всех грузинских банков от предоставления любых услуг санкционированным телеканалам.



Среди возможных последствий называются также: замораживание счетов и средств в грузинских банках, невозможность получения любых доходов, риск вторичных санкций для компаний и госучреждений, сотрудничающих с телеканалами, потенциальные расследования по вопросам отмывания денег и уклонения от налогов, пересмотр всех сервисов, связанных с вещанием, утрата журналистской аккредитации в западных странах, ограничения на использование социальных сетей и размещение рекламы, невозможность оплаты коммунальных услуг, серьёзные препятствия для нормального функционирования бизнеса.



Организация подчёркивает, что любая помощь в обходе британских санкций может стать основанием для введения вторичных санкций. Мониторинг осуществляют соответствующие органы Великобритании. Также отмечается, что Imedi и POSTV станут объектом пристального внимания международных журналистских и санкционных организаций, что исключит возможность скрыть личности лиц и компаний, помогающих обходить ограничения. В связи с этим грузинским компаниям и физическим лицам рекомендуется воздержаться от любого прямого или косвенного сотрудничества и предоставления средств или услуг указанным телеканалам во избежание риска вторичных санкций.





