Папуашвили обвинил ЕС в шантаже граждан Грузии

27.02.2026 14:18





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз шантажирует граждан страны угрозой приостановки безвизового режима, фактически ставя на кон их свободу. Соответствующее заявление он сделал сегодня в комментарии журналистам.



«Главный посыл этого шантажа следующий: «Грузинский народ, либо вы подчиняетесь нашей воле и делаете то, что мы скажем – мы будем назначать вам судей, прокуроров, заставим вас узаконить однополые браки, как сейчас требуют от всех, примем нужные нам законы, отменим те, которые нам не нравятся, – либо вам придется приходить в наши посольства за визами». Вот на каком уровне они думают о грузинском народе – что между свободой и визой грузины выберут визу», – сказал Папуашвили.



По его словам, уже 35 лет европейские чиновники «изучают» Грузию, но так и не поняли общественных настроений:



«С момента падения железного занавеса они приезжали сюда, ели хинкали и хачапури, смотрели на «Мать-Грузию», читали пару строф из «Витязя в тигровой шкур» – и все равно не понимают, с кем имеют дело, если считают возможным поставить грузинскому народу выбор: виза или свобода».



Папуашвили подчеркнул, что подобная риторика не нова: «ЕС не первый, кто так с нами говорил – в разные периоды нашей независимости нам закрывали визы, вводили экономические санкции. Именно так: свобода или виза. Вот на каком пути сегодня стоит Евросоюз в руках нынешнего руководства – они думают, что можно поставить народ перед таким выбором и ожидать, что он выберет визу».



В своей пылкой речи спикер парламента Грузии дошел до того, что повторил тезис о «колониальном мышлении» Брюсселя, который регулярно используют в Москве:



«Какое у них культурное представление о других народах, из какого они века, если думают о других так, будто высадятся с корабля, встретят чужое племя и скажут: дадим вам напиток – а все золото заберем. Так когда-то обманывали народы, но это время давно прошло».



Поводом для заявления Папуашвили стало письмо президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, адресованное грузинским оппозиционным политикам. В нем она подтвердила, что недавно введенная частичная приостановка безвизового режима с Грузией в перспективе может распространиться на всех граждан страны.



По словам фон дер Ляйен, чтобы избежать такого сценария, Брюссель ожидает от властей Грузии шагов по улучшению управления, укреплению верховенства закона и борьбе с коррупцией.



С февраля Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, а также членов их семей. Этот шаг носит скорее символический характер, поскольку чиновники по-прежнему могут въезжать в страны ЕС по обычным паспортам. Тем не менее фон дер Ляйен назвала его «решительными мерами» на фоне «негативных событий» в Грузии и игнорирования призывов к освобождению несправедливо задержанных журналистов, активистов и других лиц.





