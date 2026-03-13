В 2024 году фонд, владеющий гостиницами Иванишвили, зафиксировал убыток в 607 млн лари

«Фонд развития туризма Грузии», владеющий рядом гостиничных и девелоперских проектов, опубликовал финансовый отчёт за 2024 год.



Фонд управляет такими объектами, как Paragraph Shekvetili, Paragraph Tbilisi, Hotel Bodbe, Tabori Tbilisi, строящимся гостиничным проектом в Абастумани, а также проектами на ранней стадии развития в Зелёном мысе и Анаклии (Ганмухури) и несколькими замороженными строительными объектами рядом с Тбилисским ботаническим садом.



Как сообщает BMG, в отчёте указано, что убыток за 2024 год составил 269 млн лари, а накопленный убыток фонда с момента основания по 31 декабря 2024 года достиг 607 млн лари.



Основные причины убытков

Главным фактором стали обесценение активов и операционные расходы. В 2024 году операционный убыток группы составил 212,5 млн лари, из которых значительную часть сформировало обесценение основных активов — в частности проектов Tabori Resorts и Абастумани на сумму 153 млн лари.



Кроме того, финансовую нагрузку увеличил чистый финансовый убыток в размере 56,5 млн лари, главным образом из-за процентных расходов по кредитам.



Доходы фонда

Несмотря на общий убыток, доходы фонда почти удвоились и достигли 94,2 млн лари (в 2023 году — 56,5 млн лари). Рост связан в первую очередь с вводом в эксплуатацию новых объектов.



Обязательства и структура собственности

К концу 2024 года общие обязательства группы достигли 971 млн лари. Объём кредитов за год вырос на 48,7% и превысил 621 млн лари. Основная часть финансирования поступила от материнской структуры — международного благотворительного фонда «Карту», который предоставил новые средства для рефинансирования предыдущих кредитов.



Согласно документу, в декабре 2024 года изменилась структура собственности компании:



- в конце 2023 года конечным бенефициаром был Ута Иванишвили,

- к концу 2024 года у него осталось 35% акций,

- остальные 65% распределены между 15 независимыми физическими лицами.





