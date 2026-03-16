Агентство госимущества Грузии продает с аукциона три экземпляра часов Rolex

16.03.2026 16:30





Агентство госимущества Грузии выставило на продажу через аукцион три экземпляра часов Rolex, сообщает bpn.ge.



• Rolex Oyster Perpetual Deepsea ( 13666 / 641N9337), гравировки ROLEX, GENEVA, SWISS MADE, STEELINOX, 287, ROLEXSA. Стартовая цена 48 900 лари (около $18,1 тыс);



• Rolex, G504P034. Ремешок из нержавеющей стали, покрытие - золото, 18 карат. Стартовая цена 45 800 лари (около $17 тыс);



• Rolex , 126715CHNR / 664177K8, розовое золото, гравировка ROLEX, GENEVA, SWISS MADE, Au750, 8GY, ROLEXSA. Стартовая цена 149 600 лари ($55,4 тыс).





