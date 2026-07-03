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Грузия занимает 31-е место в мире по показателю внешнеторгового дефицита по отношению к ВВП
03.07.2026 00:32
Внешняя торговля товарами заключается в импорте и экспорте. Когда импорт превышает экспорт, торговый баланс находится в дефиците. В такой ситуации торговля выводит из страны больше денег, чем приносит.
Внешнеторговый баланс стран, бедных природными ресурсами, как правило, находится в дефиците.
Что касается Грузии, то по данным за 2025 год, внешнеторговый дефицит страны составил -29,4% ВВП — это 31-е место среди 187 государств мира. Иными словами, только 30 стран имеют больший торговый дефицит по ВВП, чем Грузия.
В 2025 году ВВП Грузии насчитывал $38,2 млрд, при этом импорт составил $18,6 млрд, а экспорт — $7,4 млрд. Таким образом, торговый дефицит равняется $11,2 млрд или -29,4% ВВП.
Среди соседей Грузии наибольший дефицит фиксируется у Армении — -15,9% ВВП, за которой следует Турция — -5,8% ВВП. При этом Азербайджан и Россия имеют положительный торговый баланс: 0,9% и 4,5% соответственно.
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