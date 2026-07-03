В Грузии резко выросла активность клещей: NCDC предупреждает о риске опасных инфекций

03.07.2026 00:34





С наступлением тёплых месяцев в Грузии заметно возрастает активность клещей, а вместе с ней — риск опасных инфекций, которые они могут переносить. Среди них — крым-конго геморрагическая лихорадка и болезнь Лайма. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний Грузии.



Чтобы защититься от клещей и других насекомых, специалисты рекомендуют использовать специальные защитные средства — репелленты, а также обрабатывать одежду.



В NCDC советуют по возможности избегать мест с высокой травой, густой листвой и лесистой местностью.

После прогулки важно внимательно осмотреть одежду, личные вещи и тело, а сразу по возвращении домой принять душ. Это помогает быстрее обнаружить клеща и значительно снижает риск развития болезни Лайма.



Если вы нашли клеща на теле, его нужно удалить как можно быстрее. Лучше всего использовать пинцет с тонкими кончиками: захватить клеща как можно ближе к коже — в том месте, где его ротовая часть прикреплена к телу, — и аккуратно вытянуть медленным, ровным движением вверх.



После удаления клеща нужно тщательно обработать место укуса и вымыть руки.



Если после укуса появились изменения в самочувствии — высокая температура, головная боль, зуд в месте укуса или другие тревожные симптомы — следует как можно быстрее обратиться к врачу-инфекционисту.



Большинство укусов клещей безболезненны и вызывают только небольшие местные проявления: покраснение, отёк или раздражение кожи. Но некоторые клещи могут переносить бактерии, вызывающие болезни, в том числе болезнь Лайма. Обычно для передачи болезни Лайма клещ должен оставаться прикреплённым к коже не менее 36 часов, однако другие инфекции могут передаваться быстрее — за несколько часов или даже минут.



Когда нужна срочная помощь



Звоните 112, если после укуса появились:

• сильная головная боль;

• затруднённое дыхание;

• паралич;

• сильное сердцебиение или ощущение перебоев в сердце.



Что делать при укусе клеща



Удалите клеща сразу и аккуратно. Не выкручивайте его, не сдавливайте и не пытайтесь удалять голыми руками. Не используйте вазелин, лак для ногтей, горячую спичку или другие «народные методы».



По возможности сохраните клеща или хотя бы сфотографируйте его. Это может помочь врачу определить вид клеща и оценить риск заражения.



После удаления промойте руки и место укуса тёплой водой с мылом, спиртом или раствором йода.



Когда обращаться к врачу



• Обратитесь к врачу, если:

• не удалось полностью удалить клеща;

• вокруг укуса растёт сыпь;

• появилась сыпь в форме «мишени»;

• возникли температура, озноб, слабость, боли в мышцах или суставах;

• место укуса болит, меняет цвет или из него выделяется жидкость;

• есть подозрение, что укусил иксодовый клещ.



Если идёте к врачу, по возможности возьмите с собой самого клеща или его фотографию.





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