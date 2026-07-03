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В Кахетии создана новая охраняемая территория


03.07.2026   00:30


В Кахетии создана новая охраняемая территория. Она займет зоны на землях муниципалитетов Сагареджо, Гурджаани и Телави, всего 39 877 гектаров.

Новая охраняемая территория включает в себя три категории: Национальный парк Цив-Гомбори — 21 761 га, Заповедник Сигнахи — 554 га и Охраняемый ландшафт Цив-Гомбори — 17 562 га. Управление охраняемым ландшафтом Цив-Гомбори будет осуществлять муниципалитет Гурджаани.

Власти говорят, что данная мера будет способствовать защите уникальных природных экосистем, биоразнообразия и ландшафтов.

Кроме того, основание новой охраняемой территории также имеет важное значение для сохранения экологического баланса в регионе и содействия развитию устойчивого экотуризма.


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