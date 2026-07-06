Запущена цифровая система разрешений на международные автомобильные грузовые перевозки между Грузией и Турцией

06.07.2026 11:35





Агентство наземного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии сообщило об успешном запуске процедуры выдачи и обмена цифровыми разрешительными документами для международных автомобильных грузоперевозок с Турцией.



По информации агентства, после внедрения нового механизма перевозчики, осуществляющие международные грузовые перевозки между Грузией и Турцией, смогут пользоваться разрешительными документами полностью в цифровом формате.



Как отмечается в сообщении, нововведение значительно упростит административные процедуры, сократит необходимость обработки бумажных документов, ускорит процесс выдачи и контроля разрешений, а также повысит эффективность международных перевозок.



«Система цифровых разрешений основана на двустороннем принципе, что означает использование обеими странами единой электронной платформы для обмена и учета разрешительных документов. Это обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными, сокращает технические и административные задержки и создает более прозрачный и современный механизм администрирования международных автомобильных грузоперевозок. На данном этапе создана рабочая группа, и, согласно дальнейшему плану агентства, переход действующих разрешительных систем с другими странами-партнерами на цифровой формат будет осуществляться поэтапно», — заявил директор Агентства наземного транспорта Бакур Микадзе.



В агентстве считают, что успешный запуск электронной системы ECMT (многосторонние разрешения Европейской конференции министров транспорта), а также цифрового механизма разрешений с Турцией является важным этапом развития сферы международных автомобильных грузоперевозок.



Отмечается, что эти процессы будут способствовать развитию транспортно-логистического сектора, упрощению международной торговли и дальнейшему укреплению роли Грузии как регионального транзитного хаба.





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