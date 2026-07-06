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Чеишвили: Мы не собираемся отступать ни на шаг, резолюции останутся никчемной бумажкой


06.07.2026   12:45


Мы не раз видели принятые ими жесткие резолюции, которые останутся никчемной бумажкой — У нас выработан иммунитет к этому вопросу, — заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Чеишвили, комментируя резолюцию ООН.

По его словам, «Грузинская мечта» не планирует отступать ни на шаг.

«Вы видите месседжи, озвученные нашей парламентской делегацией в ОБСЕ. Мы используем абсолютно все платформы, чтобы показать нашим партнерам или не партнерам наш политический курс. Обсуждался »московский механизм», также тема оккупации. Наша делегация представила ряд докладов. Что касается резолюции — мы неоднократно заявляли, что ни в коем случае не собираемся отступать по этим вопросам: будь то »закон о прозрачности», »закон о семейных ценностях» или »закон о грантах». У нас есть четко заявленная политика. Эти законы очень важны для будущего нашей страны, поэтому мы не собираемся делать ни шага назад. Мы не раз видели их жесткие резолюции, которые останутся никчемной бумажкой. Соответственно, у нас уже выработан иммунитет к таким вопросам», — заявил Чеишвили.


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