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Поти становится всё более привлекательным местом для спорта и летних мероприятий
06.07.2026 13:01
Поти всё активнее развивается как пространство для спортивных активностей.
" Этим летом побережье Малтаква снова примет множество спортивных турниров и мероприятий.
Уже успешно прошёл турнир по пляжному регби, который ещё раз показал: у Поти есть потенциал стать центром крупных спортивных событий.
Цель — уже в следующем году придать этому турниру международный масштаб и достойно представить Поти на мировой спортивной карте.
В течение всего лета жителей Поти и гостей города ждут разнообразные спортивные, культурные и развлекательные мероприятия."- сказал мэр Поти Бека Вачарадзе
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