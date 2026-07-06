Поти становится всё более привлекательным местом для спорта и летних мероприятий

06.07.2026 13:01





Поти всё активнее развивается как пространство для спортивных активностей.



" Этим летом побережье Малтаква снова примет множество спортивных турниров и мероприятий.



Уже успешно прошёл турнир по пляжному регби, который ещё раз показал: у Поти есть потенциал стать центром крупных спортивных событий.



Цель — уже в следующем году придать этому турниру международный масштаб и достойно представить Поти на мировой спортивной карте.



В течение всего лета жителей Поти и гостей города ждут разнообразные спортивные, культурные и развлекательные мероприятия."- сказал мэр Поти Бека Вачарадзе





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