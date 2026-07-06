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Поти становится всё более привлекательным местом для спорта и летних мероприятий


06.07.2026   13:01


Поти всё активнее развивается как пространство для спортивных активностей.

" Этим летом побережье Малтаква снова примет множество спортивных турниров и мероприятий.

Уже успешно прошёл турнир по пляжному регби, который ещё раз показал: у Поти есть потенциал стать центром крупных спортивных событий.

Цель — уже в следующем году придать этому турниру международный масштаб и достойно представить Поти на мировой спортивной карте.

В течение всего лета жителей Поти и гостей города ждут разнообразные спортивные, культурные и развлекательные мероприятия."- сказал мэр Поти Бека Вачарадзе


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