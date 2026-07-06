Фонд муниципального развития выкупил о частного собственника 265 000 кв. м земли под новый стадион в Тбилиси

06.07.2026 12:33





Тбилисский муниципальный фонд развития сообщил, что на данный момент для строительства нового национального стадиона в Тбилиси уже выкуплено 265 000 кв. м земельной площади.



Как сообщили в фонде в ответ на запрос агентства «Интерпрессньюс», площадь земельных участков, подлежащих выкупу, составляет около 5000 кв. м.



По их информации, планирование и реализация следующих этапов проекта начнется после завершения процедур выкупа.



«На данном этапе фонд в соответствии с требованиями законодательства продолжает процедуры выкупа недвижимого имущества у частных собственников. На сегодняшний день площадь выкупленных / зарегистрированных в государственной собственности земельных участков составляет около 265 000 кв. м, а площадь участков, подлежащих выкупу, — около 5000 кв. м. После завершения вышеуказанных процедур начнется планирование и реализация следующих этапов проекта», — говорится в сообщении.



Напомним, в Тбилиси планируется строительство нового стадиона вместимостью 70 тысяч зрителей. Он будет расположен в районе аэропорта, между исследовательским центром Лугара и Кавказским международным университетом. Проект реализует Фонд муниципального развития Грузии.



Новый стадион позволит принимать турниры по футболу и регби высшего уровня. Помимо спортивных мероприятий, на его базе также планируется создание концертной инфраструктуры высокого класса и конгресс-центра. Концепция многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА. Общая площадь территории, отведенной под проект, составляет 270 000 кв. м.





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