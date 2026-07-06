|
|
|
Фонд муниципального развития выкупил о частного собственника 265 000 кв. м земли под новый стадион в Тбилиси
06.07.2026 12:33
Тбилисский муниципальный фонд развития сообщил, что на данный момент для строительства нового национального стадиона в Тбилиси уже выкуплено 265 000 кв. м земельной площади.
Как сообщили в фонде в ответ на запрос агентства «Интерпрессньюс», площадь земельных участков, подлежащих выкупу, составляет около 5000 кв. м.
По их информации, планирование и реализация следующих этапов проекта начнется после завершения процедур выкупа.
«На данном этапе фонд в соответствии с требованиями законодательства продолжает процедуры выкупа недвижимого имущества у частных собственников. На сегодняшний день площадь выкупленных / зарегистрированных в государственной собственности земельных участков составляет около 265 000 кв. м, а площадь участков, подлежащих выкупу, — около 5000 кв. м. После завершения вышеуказанных процедур начнется планирование и реализация следующих этапов проекта», — говорится в сообщении.
Напомним, в Тбилиси планируется строительство нового стадиона вместимостью 70 тысяч зрителей. Он будет расположен в районе аэропорта, между исследовательским центром Лугара и Кавказским международным университетом. Проект реализует Фонд муниципального развития Грузии.
Новый стадион позволит принимать турниры по футболу и регби высшего уровня. Помимо спортивных мероприятий, на его базе также планируется создание концертной инфраструктуры высокого класса и конгресс-центра. Концепция многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА. Общая площадь территории, отведенной под проект, составляет 270 000 кв. м.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна