Запрет на одноразовые пластиковые контейнеры и стаканы в заведениях общественного питания отложен

06.07.2026 12:19





В постановление правительства Грузии №304 от 8 июня 2022 года «О техническом регламенте — пластиковые материалы и изделия (предметы), предназначенные для контакта с пищевыми продуктами» внесены изменения.



Как сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, согласно внесенным изменениям, вступление в силу запрета на использование в объектах общественного питания одноразовых пластиковых пищевых контейнеров и стаканов для выдачи готовой пищи было отложено.



Новой датой вступления в силу запрета на использование одноразовых пищевых контейнеров определено 1 января 2027 года, а запрета на использование одноразовых пластиковых стаканов — 1 июля 2027 года.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





