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Запрет на одноразовые пластиковые контейнеры и стаканы в заведениях общественного питания отложен


06.07.2026   12:19


В постановление правительства Грузии №304 от 8 июня 2022 года «О техническом регламенте — пластиковые материалы и изделия (предметы), предназначенные для контакта с пищевыми продуктами» внесены изменения.

Как сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, согласно внесенным изменениям, вступление в силу запрета на использование в объектах общественного питания одноразовых пластиковых пищевых контейнеров и стаканов для выдачи готовой пищи было отложено.

Новой датой вступления в силу запрета на использование одноразовых пищевых контейнеров определено 1 января 2027 года, а запрета на использование одноразовых пластиковых стаканов — 1 июля 2027 года.


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