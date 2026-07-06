Квривишвили: Правительство приняло решение построить глубоководный порт Анаклия по модели «landlord»

06.07.2026 11:51





»Правительство Грузии приняло решение построить глубоководный порт Анаклия по наиболее широко применяемой в мировой практике так называемой модели “landlord”, в рамках которой государство останется собственником основной морской и портовой инфраструктуры и будет самостоятельно обеспечивать ее развитие и управление. Модель “landlord” позволит государству развивать порт Анаклия в партнерстве не с одной, как планировалось ранее, а одновременно с несколькими странами и компаниями, что создаст наилучшие условия для привлечения грузопотоков и, соответственно, максимально эффективного функционирования порта. Об этом на состоявшемся сегодня брифинге заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мария Квривишвили.



По словам министра, принятое решение основано на главной цели — при участии стран-партнеров и с учетом их интересов превратить порт Анаклия в международный центр концентрации интересов, капитала и грузопотоков.



«Наряду с созданием портовой инфраструктуры государство обеспечит строительство автомобильной дороги и железнодорожной линии, ведущих к Анаклия, а необходимые инвестиции в создание контейнерного терминала и терминала для навалочных грузов будут осуществлены международными инвесторами и частными операторами.



Правительство Грузии особенно приветствует инвестиции в порт Анаклия со стороны стран — участников »Среднего коридора», в том числе Китая, государств Центральной Азии и Азербайджана.



Принятое решение основано на главной цели — при участии стран-партнеров и с учетом их интересов превратить порт Анаклия в международный центр концентрации интересов, капитала и грузопотоков.



Это важнейшее решение правительства Грузии еще больше укрепит национальные интересы страны, создаст новые экономические возможности и превратит Грузию в одного из ключевых участников проекта »Среднего коридора»», — заявила Мария Квривишвили.







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