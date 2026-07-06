Правительство инвестирует 7 млрд долларов в стратегическую инфраструктуру транспортно-логистического сектора

06.07.2026 11:59





»Учитывая растущий интерес к проекту со стороны многих государств и международных компаний, для Грузии принципиально важно, чтобы развитие порта Анаклия осуществлялось по модели, обеспечивающей ведущую роль государства в развитии стратегической инфраструктуры и одновременно создающей конкурентную среду, в которой будет возможно учитывать интересы множества заинтересованных стран-партнеров и компаний», – заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Грузии Мария Квривишвили.



По словам министра, строительству глубоководного порта Анаклия придается огромное значение с точки зрения усиления транзитной функции Грузии и, соответственно, обеспечения устойчивого экономического развития страны.



«Мы хотим поделиться с общественностью важным решением, которое правительство Грузии приняло в отношении строительства глубоководного порта Анаклия. Как известно, строительству порта Анаклия придается огромное значение для укрепления транзитной функции Грузии и, соответственно, для устойчивого экономического развития страны.



Роль »Среднего коридора» в обеспечении транспортной связанности между Западом и Востоком продолжает возрастать. »Средний коридор» стал самым коротким и одним из важнейших торгово-экономических маршрутов между Европой и Азией, в котором Грузия играет ключевую роль.



Сегодня наша портовая инфраструктура функционирует с максимальной загрузкой. Рост наблюдается по всем видам грузов. В январе–апреле 2026 года грузооборот увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние четыре года совокупный рост составил 46%», — заявила Мария Квривишвили.



Как отметила министр на брифинге, за последний год правительство Грузии сформировало четкое видение и стратегию дальнейшего развития транспортно-логистического сектора страны, которые полностью соответствуют перспективам увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры государств — участников »Среднего коридора».



«До 2032 года правительство Грузии инвестирует 7 миллиардов долларов в стратегическую инфраструктуру транспортно-логистического сектора. Эти инвестиции предусматривают строительство глубоководного порта Анаклия, качественную модернизацию железной дороги Грузии и завершение строительства сети скоростных автомагистралей.



Проводимая правительством политика, реализованные реформы и скоординированная работа с государствами-партнерами обусловили беспрецедентный международный интерес к проекту глубоководного порта Анаклия — как со стороны соседних стран, государств Центральной Азии, Китая и стран Персидского залива, так и со стороны западных компаний.



В связи с этим очевидно, что проект Анаклия уже приобрел статус не только регионального, но и международного стратегического инфраструктурного проекта.



Учитывая растущий интерес к проекту со стороны многих государств и международных компаний, для Грузии принципиально важно, чтобы развитие Анаклия основывалось на модели, которая обеспечит ведущую роль государства в развитии стратегической инфраструктуры и одновременно создаст конкурентную среду, позволяющую учитывать интересы многочисленных заинтересованных стран-партнеров и компаний», — заявила Мария Квривишвили.







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