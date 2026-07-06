Мэрия Тбилиси объявила тендер на реабилитацию тротуаров от Филармонии до станции метро «Руставели»

06.07.2026 19:52





.Мэрия Тбилиси объявила тендер на 4 877 474 GEL на реабилитацию тротуаров от Филармонии до станции метро «Руставели».



Работы охватят участок проспекта Руставели и улицы Костава от ул. Човелидзе до метро Руставели.

Проект включает демонтаж старого покрытия и укладку нового тротуара из травертина, создание доступной среды, установку решёток вокруг деревьев и обновление основания.



Также предусмотрены новая ливнёвка, обновление велоинфраструктуры, гидроизоляция подземных переходов, пожарные гидранты, закрытые коммуникации, новое уличное освещение и подземные мусорные контейнеры.

Дополнительно — демонтаж, покраска и установка обратно металлических ограждений.



Работы могут выполняться круглосуточно. Подрядчик обязан соблюдать безопасность, согласовать схемы движения и вывозить строительный мусор на спецплощадки.



Требования к участникам: опыт аналогичных работ с 2023 года на сумму не менее 150% от стоимости закупки, а также минимум один контракт от 1 млн GEL.



Заявки принимаются с 22 по 27 июля. Срок выполнения работ — 60 дней после старта.



Параллельно рассматриваются три тендера на реконструкцию проспекта Руставели общей стоимостью 20 млн лари, где единственным участником стала Smart Solution.





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