|
|
|
Мэрия Тбилиси объявила тендер на реабилитацию тротуаров от Филармонии до станции метро «Руставели»
06.07.2026 19:52
.Мэрия Тбилиси объявила тендер на 4 877 474 GEL на реабилитацию тротуаров от Филармонии до станции метро «Руставели».
Работы охватят участок проспекта Руставели и улицы Костава от ул. Човелидзе до метро Руставели.
Проект включает демонтаж старого покрытия и укладку нового тротуара из травертина, создание доступной среды, установку решёток вокруг деревьев и обновление основания.
Также предусмотрены новая ливнёвка, обновление велоинфраструктуры, гидроизоляция подземных переходов, пожарные гидранты, закрытые коммуникации, новое уличное освещение и подземные мусорные контейнеры.
Дополнительно — демонтаж, покраска и установка обратно металлических ограждений.
Работы могут выполняться круглосуточно. Подрядчик обязан соблюдать безопасность, согласовать схемы движения и вывозить строительный мусор на спецплощадки.
Требования к участникам: опыт аналогичных работ с 2023 года на сумму не менее 150% от стоимости закупки, а также минимум один контракт от 1 млн GEL.
Заявки принимаются с 22 по 27 июля. Срок выполнения работ — 60 дней после старта.
Параллельно рассматриваются три тендера на реконструкцию проспекта Руставели общей стоимостью 20 млн лари, где единственным участником стала Smart Solution.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна