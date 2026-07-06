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Мэрия Тбилиси объявила тендер на реабилитацию тротуаров от Филармонии до станции метро «Руставели»


06.07.2026   19:52


.Мэрия Тбилиси объявила тендер на 4 877 474 GEL на реабилитацию тротуаров от Филармонии до станции метро «Руставели».

Работы охватят участок проспекта Руставели и улицы Костава от ул. Човелидзе до метро Руставели.
Проект включает демонтаж старого покрытия и укладку нового тротуара из травертина, создание доступной среды, установку решёток вокруг деревьев и обновление основания.

Также предусмотрены новая ливнёвка, обновление велоинфраструктуры, гидроизоляция подземных переходов, пожарные гидранты, закрытые коммуникации, новое уличное освещение и подземные мусорные контейнеры.
Дополнительно — демонтаж, покраска и установка обратно металлических ограждений.

Работы могут выполняться круглосуточно. Подрядчик обязан соблюдать безопасность, согласовать схемы движения и вывозить строительный мусор на спецплощадки.

Требования к участникам: опыт аналогичных работ с 2023 года на сумму не менее 150% от стоимости закупки, а также минимум один контракт от 1 млн GEL.

Заявки принимаются с 22 по 27 июля. Срок выполнения работ — 60 дней после старта.

Параллельно рассматриваются три тендера на реконструкцию проспекта Руставели общей стоимостью 20 млн лари, где единственным участником стала Smart Solution.


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