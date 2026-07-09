В 2025 году Грузия получила 20 млн посылок на рекордные 2 млрд лари

09.07.2026 11:44





В 2025 году Грузия получила 20 млн посылок на рекордные 2 млрд лари. Это на 42% или 604 млн больше, чем годом ранее. Для сравнения эта разница превышает общую стоимость всех посылок в 2020 году (558 млн).



В количественном выражении число посылок выросло на 32% или 4,8 млн по сравнению с 2025-м.



Такой рост во многом связан с развитием e-commerce из Китая, так как 43% или 874 млн лари от общей стоимости всех отправлений были заказаны именно оттуда. Количественно на долю Китая приходится 69% от общего числа посылок.



Средняя цена посылки из Китая составляет 64 лари, что в 4,7 раза меньше лимита в 300 лари. Всего же граждане Грузии потратили порядка 874 млн лари и если бы они приобретали те же товары на территории страны, то их они бы обошлись на 157 млн лари дороже из-за 18% НДС.



Бум посылок из Китая связан со значительным увеличением активности на грузинском рынке гигантов онлайн-торговли — Temu, Shein и Alibaba, а также появлением бесплатной доставки по Грузии.



Ещё одно активно развивающееся направление — это онлайн-торговля из России, что связано с появлением в Грузии маркетплейсов Ozon и Wildberries.



Если в 2024 году из России прибыло 193 тыс. посылок на 16 млн лари, то в 2025-м этот показатель вырос на 474% до 1,1 млн штук, на которые было потрачено 52 млн лари.



Топ стран по количеству посылок в Грузию в 2025 году (кол-во посылок, штук — общая стоимость, лари — средняя стоимость одной посылки, лари):



Китай — 13,7 млн — 874 млн — 64 лари

США — 1,7 млн — 383 млн — 225 лари

Германия — 152 тыс. — 115,3 млн — 757 лари

Греция — 951 тыс. — 98,2 млн — 103 лари

Италия — 876 тыс. — 97,6 млн — 111 лари

Россия — 1,1 млн — 52,5 млн — 47 лари

Великобритания — 122,3 тыс. — 42 млн — 343 лари

Турция — 661,1 тыс. — 37,6 млн — 57 лари

Испания — 99 тыс. — 19 млн — 195 лари

Латвия — 274,6 тыс. — 13 млн — 48 лари

Другие страны — 259 тыс. — 312,5 млн — 1 206 лари



Интересная деталь, 97% или 19,3 млн посылок оказались ниже таможенного лимита в 300 лари, а их стоимость составила 1,2 млрд лари. Таким образом, средняя цена одной посылки равняется 62 лари.



Что касается отправлений сверх ограничений (то есть требующих уплаты НДС), то они оцениваются в 582 тыс. штук и 849 млн лари. В результате средняя стоимость одной посылки — 1 455 лари.



При этом в 2025 году в бюджет поступило 152 млн лари в виде НДС — это на 18 млн больше, чем в 2024-м.





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