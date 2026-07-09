Раскрыто дело об умышленном убийстве Георгия Кварацхелия в 2015 году - прокуратура

09.07.2026 12:19





Раскрыто уголовное дело об умышленном групповом убийстве Георгия Кварацхелия, произошедшем в 2015 году. Об этом заявил прокурор Тбилиси Гиорги Микая на брифинге в Генеральной прокуратуре Грузии.



По словам Микая, обвинение по данному уголовному делу будет предъявлено двум лицам.



«Следствием, проведённым Министерством внутренних дел Грузии под надзором прокуратуры Грузии, установлено, что Давид Деканосидзе и Торнике Качарава, из-за разногласий, произошедших в прошлом с братом последнего, решили отомстить Георгию Кварацхелия и совершить его групповое убийство.



25 декабря 2015 года Торнике Качарава, вооружённый противоправно приобретённым огнестрельным оружием калибра 7,65 мм, а также Давид Деканосидзе, вооружённый также противоправно приобретённым огнестрельным оружием калибра 9 мм, прибыли к жилому корпусу Георгия Кварацхелия по адресу -Тбилиси, улица Гурама Панджикидзе, № 3Б и около 20:36, когда Георгий Кварацхелия находился во дворе, обвиняемые произвели в его сторону множество выстрелов. В результате Георгий Кварацхелия получил огнестрельное ранение головы с повреждением костей черепа и головного мозга и, несмотря на оказанную помощь, скончался в медицинском учреждении.



Обвинение Торнике Качарава будет предъявлено в пенитенциарном учреждении, а Давиду Деканосидзе – заочно, по подпункту «е» части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Грузии (ст. редакция, умышленное убийство, совершённое группой), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 17 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.



Давид Деканосидзе будет объявлен в розыск.



В МВД продолжается следствие с целью установления других лиц, которые могут быть причастны к данному делу», - заявил Микая.





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