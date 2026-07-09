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Тамар Багратиони выступила на мероприятии в рамках Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности
09.07.2026 12:46
Первая леди Грузии Тамар Багратиони выступила с речью на культурном мероприятии, состоявшемся в Женеве в рамках Ассамблеи Всемирнаой организации интеллектуальной собственности.
По информации пресс-службы президента, в своём выступлении Тамар Багратиони рассказала о многолетнем сотрудничестве между Грузией и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, отметив, что партнёрство с организацией приносит значительные результаты в сфере защиты культурного наследия страны и развития интеллектуальной собственности.
«Первая леди уделила особое внимание уникальному культурному наследию Грузии, включая грузинский алфавит, многотысячелетнюю традицию виноделия и богатое историческое наследие страны. Она поблагодарила WIPO и генерального директора организации Дарена Танга за поддержку в деле защиты и популяризации культурного наследия Грузии.
Участники мероприятия получили возможность познакомиться с многовековым культурным наследием Грузии, увидеть исторические экспонаты, продегустировать грузинское вино, а также ознакомиться с грузинскими музыкальными и хореографическими традициями», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
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