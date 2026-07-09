Вольский: Из более чем 230 депутатов резолюцию ОБСЕ поддержали 38-39

09.07.2026 13:42





»В резолюции ОБСЕ нет ничего нового. Было принято политическое решение, именно поэтому грузинская делегация покинула процедуру голосования», – заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



Вольскому задали вопрос по поводу принятия Парламентской ассамблеей Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе «Гаагской декларации», которая также включает резолюцию по Грузии.



«В резолюции ОБСЕ нет ничего нового. Из более чем 230 депутатов за это решение проголосовали лишь 38–39 человек. В резолюции сохранена та редакция поправок, в которой Грузию обвиняют в отходе от стандартов, которым должна соответствовать страна — кандидат на вступление в Евросоюз. Мы с этим не согласны, поскольку научный анализ и рейтинги международных организаций, которые были опубликованы, всегда свидетельствуют об обратном.



Мы считаем, что было принято политическое решение, именно этим и был обусловлен наш демарш, когда грузинская делегация покинула процедуру голосования. Такая напряжённость существует, и общество должно проанализировать причины подобного отношения», — заявил Гия Вольский.



Напомним, делегация Грузии отказалась участвовать в голосовании на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и в знак протеста покинула заседание. По словам председателя парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, отдельные положения обновлённой версии декларации намеренно искажают существующую политическую ситуацию в Грузии и фальсифицируют факты.







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