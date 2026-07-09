Инструктор по спорту Северо-Кавказского округа Росгвардии РФ находится в Грузии

09.07.2026 14:39





В Грузию приехал российский спортсмен, двухкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, инструктор по спорту Северо-Кавказского округа Росгвардии, Абдулрашид Садулаев.



Спортсмен, конечно, в погонах - он носит звание младшего лейтенанта.



После начала вторжения России в Украину он участвовал в митинге-концерте «Zа мир без нацизма» 18 марта 2022 года в «Лужниках» в честь аннексии Крыма, за что был впоследствии отстранён от олимпийской квалификации (UWW назвала «поддержку войны РФ» одним из оснований).



Российские СМИ нередко подчёркивали его приверженность «Кремлю и Путину». В 2026 году Садулаев на фоне критики своего перехода в американскую лигу RAF написал в соцсетях: «я… остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять её на международной арене».



Для этого Садулаев и прибыл в Грузию. Он участвует в международном турнире RAF Georgia, который впервые пройдет за пределами США, и состоится 11 июля.



Тбилиси примет международный турнир по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF Georgia), который считается одним из самых заметных событий в мире борьбы.



Для участия в турнире в Грузию прибыл и грузинская звезда UFC Мераб Двалишвили.



Также среди участников в RAF — депутат "Грузинской мечты" Гено Петриашвили, Генри Сехудо, Кайл Снайдер, Кайл Дейк, Гиви Мачарашвили, Арман Царукян и другие известные борцы.



Турнир в Грузии будут показывать проправительственный TV Imedi, а в США трансляция будет доступна на платформе Fox Nation.



Генеральный спонсор мероприятия — Leader-bet. Также турнир поддерживают biletebi.ge, ALMA, Bene и TV Imedi.







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